BIST 5.222
DOLAR 21,15
EURO 22,66
ALTIN 1.321,10
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şırnak'ta güvenlik korucusunu öldürüp otomobili ateşe verdiler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şırnak'ta güvenlik korucusunu öldürüp otomobili ateşe verdiler

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu Mustafa Erdem, hayatını kaybetti.

Abone ol

Sur Mahallesi Aydınlık Sokak'ta içerisinde bir kişinin bulunduğu aracın yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Araçtaki kişinin güvenlik korucusu Mustafa Erdem olduğu tespit edildi.

Başından yaralanan Erdem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Erdem'in içerisinde bulunduğu aracın, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce uzun namlulu silahla tarandıktan sonra ateşe verildiği öğrenildi.

Polis, saldırganların yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kabine'ye Konyalı damgası! 4 Trabzonlu gitti 4 Konyalı geldi hangi bakan nereli?
Foto Galeri Kabine'ye Konyalı damgası! 4 Trabzonlu gitti 4 Konyalı geldi hangi bakan nereli? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mahinur Özdemir Göktaş eşi Rahmin Göktaş kimdir?
Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mahinur Özdemir Göktaş eşi Rahmin Göktaş kimdir?
Lexus'un yeni B SUV modeli LBX tanıtıldı
Lexus'un yeni B SUV modeli LBX tanıtıldı
Karim Benzema golle veda etti takım arkadaşları söyle uğurladı
Karim Benzema golle veda etti takım arkadaşları söyle uğurladı
Kasımpaşa, yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak
Kasımpaşa, yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak
Gomis, Aleyna Tilki ile sahnede! Spikerlerin diyaloğu gündem oldu
Gomis, Aleyna Tilki ile sahnede! Spikerlerin diyaloğu gündem oldu
İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Şiddetli yağış nedeniyle 3 ilde okullar tatil edildi! Acı haber geldi, alt katları terk edin çağırısı
Şiddetli yağış nedeniyle 3 ilde okullar tatil edildi! Acı haber geldi, alt katları terk edin çağırısı
Yılmaz Tunç kimdir, aslen nereli, kiminle evli? Yılmaz Tunç eşi Fatma Tunç kimdir?
Yılmaz Tunç kimdir, aslen nereli, kiminle evli? Yılmaz Tunç eşi Fatma Tunç kimdir?
Yola çıkmadan önce bu haberi okuyun! Kara yollarında durum
Yola çıkmadan önce bu haberi okuyun! Kara yollarında durum
Erman Toroğlu'ndan Arda Güler yorumu: Erken öten horozun kafasını koparırlar
Erman Toroğlu'ndan Arda Güler yorumu: Erken öten horozun kafasını koparırlar
Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
Hakan Fidan'ı tebrik etmek isteyen İngiliz istihbarat başkanı dalga konusu oldu: Bu utanç verici
Hakan Fidan'ı tebrik etmek isteyen İngiliz istihbarat başkanı dalga konusu oldu: Bu utanç verici