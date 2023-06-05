İSKİ skandalının aktörü Ergun Göknel hayatını kaybetti

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) eski genel müdürü Ergun Göknel yaşamını yitirdi. Göknel, İSKİ'de yapılan yolsuzluk nedeniyle 5 yıl hapis yatmıştı.

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1990'lı yılların başlarında İSKİ Genel Müdürü olarak görev yapan Ergun Göknel hayatını kaybetti. Göknel, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincilikuyu Aile Kabristanı'na defnedildi.

İSKİ'de yolsuzluk skandalının ayrıntıları: Ergun Göknel'in İSKİ'nin Genel Müdürü'yken boşanmak istediği eşi Nurdan Erbuğ, Göknel'in yaptığı yolsuzlukları ortaya çıkarmıştı. Olayın medyaya yansımasının ardından dönemin belediye başkanı Nurettin Sözen iddiaların araştırılması için Göknel'i İçişleri Bakanlığı'na şikayet etmişti.

Sanıklar ilk olarak 25 Ekim 1993'te satın alınan klorun bedelinin yüksek gösterilerek yolsuzluk yapıldığı suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. 6 Aralık 1993'te davanın tutuklu zanlılarında Ergun Göknel'in İsviçre'de bulunan Amerikan Discon Bank'ta 30 bin Amerikan doları ve 670 bin Alman Markı bulunduğu saptandı.

Göknel'in tüm hesaplarına el konulurken, İsviçre'deki paranın da iadesi de istendi. Ayrıca "Eşiyle yaptığı sözlü boşanma protokolüne uymadığı" gerekçesiyle Göknel tarafından Erbuğ'a ödenen bir milyon dolara yaklaşan tazminata da Mali Şube aracılığıyla el kondu.

Diğer sanıklar Murat Karayalçın, Nurettin Sözen ve Yüksel Çengel, söz konusu davada beraat etmişti.