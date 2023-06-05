LGS 2023 tercihleri ne zaman yapılacak? LGS kaç tercih yapılacak?

Öğrenciler tamamlanan oturumlar sonrasında bir yandan sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ederken tercih maratonu için gözler tercih sürecine çevrildi. Peki, LGS 2023 tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte, LGS tercih dönemi hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...

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LGS tercih dönemi 4 Haziran Pazar günü itibarıyla iki oturum şeklinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavları sonrasında sorgulanıyor. LGS tercih döneminin ne zaman başlayacağı LGS sınavının tamamlanmasının ardından araştırılmaya başladı. LGS sonuçlarının açıklanması sonrasında aldıklara puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini yapacak olan öğrenciler için merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte, detaylar...

LGS tercih dönemi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz sene LGS sınavı 5 Haziran 2022 tarihinde yapılırken tercih süreci 4-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti. Tercih dönemine ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

LGS sonuçları ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları, 26 Haziran 2023 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.