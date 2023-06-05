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CHP MYK'ya giren Erem Erdem gündem oldu 'namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum' demişti

CHP MYK'ya giren Erem Erdem gündem oldu 'namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum' demişti

Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa edeceğine dair namusu ve şerefi üzerine söz veren CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerdeki başarısızlığı MYK'ya kesti. MYK üyelerinin büyük çoğunluğu yenilendi.

CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem CHP’de Sosyal Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Seçim kampanyasında sosyal medya paylaştığı tweetlerde polemiklerin baş aktörü olan Erdem'in A takımına girmesi tartışmaları alevlenirdi.

Erdem, Kılıçdaroğlu'nun aday olması yönünde sosyal medyada büyük kampanya yürütüyordu.

Erdem'in yakın dönemde attığı tweetler ve seçim gecesi paylaşımları yeniden sosyal medyada gündem oldu ve TT listesine girdi.

"Namusun ve şerefim üzerine söz veriyorum"

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı halinde kaybedeceği senaryo üzerine Erdem'in senaryo tutmazsa "Namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum" dediği tweet ortaya çıktı.

Ayrıca seçim gecesi Erdem'in "Sandıklara dikkat kazanıyoruz", "Kılıçdaroğlu önde" yazılı tweetlerine dikkat çekildi.

"20 puan farktan bahsediyorum"

"Kazanıyoruz", "Asla sandıkları terketme"

"Eren Erdem 2018 seçimlerini kaybedince Kılıçdaroğlu’nu istifaya davet etmişti"

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