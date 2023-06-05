Burak Yılmaz futbolu bıraktı

Fortuna Sittard'dan ayrılan Burak Yılmaz, futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

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Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a sürpriz bir şekilde veda eden Burak Yılmaz, Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

Burak Yılmaz, "Hepinizin malumu dün akşam dünyanın en büyük oyuncularından bir tanesi (Zlatan İbrahimovic) statta ağlayarak, el sallayarak veda etti. Ben de isterdim öyle veda etmek ama olmadı. İnternetten de bıraktığımı açıklamak benim içime sinmedi. Bu kariyerime yakışmaz diye düşündüm. Her zaman birebir iletişimden yanayım. Bugün kariyerimi sonlandırdığımı duyurmak istiyorum." sözleriyle futbolu bıraktığını duyurdu.

"Bana katlanmak kolay değildi"

Yılmaz sonrasında şu sözleri kullandı:

22 senelik bir tecrübem var. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük hocalarıyla çalıştım. Onlara teşekkür ediyorum. Futbolun arka plandaki emektarlarına teşekkür etmek istiyorum. Bana katlanmak kolay değildi, o yüzden hepsi hakkını helal etsin.

"Galatasaray'ın yeri farklı"

4 tane çınar kulübümüz bana kapılarını açtı, herkese mavi boncuk dağıtmak istemem ama bu iki futbolcuya nasip oldu. Birisi de benim. Hepsinde çok büyük başarı yakalayamadım ama hepsinin kalbimde yeri çok farklıdır ama Galatasaray'ın beni Avrupa çapında futbolcu yapması, ne benim Beşiktaşlılığımı değiştirir ne de Galatasaray'da yaşadıklarımı unutturur. Galatasaray'da yaşadıklarım, kalbimin en farklı yerinde olacaktır.

"Fenerbahçe içimde uktedir"

Fenerbahçe'de bir kez daha forma giyip bir tane gol atmak isterdim. Fenerbahçe'de golümün olmaması içimde uktedir. Ama şu da var ki Fenerbahçe'de çektiğim acılar beni bugünlere getirdi.

"Şenol hocanın benimle alakalı düşüncesi olduğunu biliyorum"

Şenol hocamın yanından geldim buraya. Hocamın da tabiki bizlerle alakalı bir düşüncesi vardı ama bunu bana bildirmedi. Düşüncesi olduğunu da biliyorum. Hocamın aklında benimle alakalı bir şey olduğunu biliyorum. Ama bana deklare etmedi. Şenol hocamın aklında mutlaka benimle alakalı bir şey vardır ama yoksa da problem değil. Şenol hocam benim başımın tacıdır."

Fortuna Sittard'dan veda açıklaması