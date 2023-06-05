Köln Uluslararası Mobilya Fuarı'na Türkiye'den 60 firma katıldı

Dünyanın en büyük mobilya fuarlarından biri olan Uluslararası Mobilya Fuarı (IMM), Almanya'nın Köln kentinde kapılarını açtı.

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Fuara, bu yıl 139 ülkeden 1200'den fazla firma katılıyor. Türkiye, fuarda 60 firmayla temsil ediliyor.

Yaklaşık 245 bin metrekare alana kurulan fuar, 5 bölümden oluşuyor.

Fuarda koltuk takımları, oturma odası, yatak odası, banyo mobilyaları, çocuk odası ürünleri, ev tekstili, duvar kaplamaları, aydınlatma, elektronik mutfak eşyası, aksesuar ve dekorasyon ürünlerinin en yeni modelleri sergileniyor.

Türk firmaları gelecekten ümitli

Bir firmanın CEO'su Gökalp Bahçeli, mobilya ve yatak özelinde Türkiye'nin dünyada iyi bir mesafe kaydettiğini belirterek, gelecekten ümitli olduklarını söyledi.

Henüz dünyada olunması gereken yerde olmadıklarını belirten Bahçeli, "Özgün tasarımlarımızı geliştirmemiz ve tasarımcıların arkasında durmamız lazım. Biz bu yıl özgün ve yeni tasarımlarımızla fuara geldik, her sene de bunu yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Bir firmanın dış ticaret direktörü Arif Emre Ölmeztoprak da Türk mobilya sektörünün ihracatı her yıl artıran bir sektör olduğunu belirterek, "Ayrıca ihracatımız ithalatımızdan daha fazla olduğu için mobilya sektörü ülkemize döviz kazandıran bir sektör. Bu alanda desteklenmesi gereken sektörlerden birisidir.

Buraya katılım sektörümüz için önemli çünkü gelecekte birçok uluslararası noktaya ulaşmak istiyoruz. Kalitede, dizaynda ve ulaşabilir oldukça dünyanın birçok noktasında markalarımız var olacaktır." ifadelerini kullandı.

Dünya mobilya sektöründeki son yeniliklerin sergilendiği fuar, 7 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.