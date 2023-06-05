Alman sanayi şirketleri üretimlerini yurt dışına taşıyor

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Siegfried Russwurm, Almanya'da yaklaşık her 6 sanayi şirketinden birinin üretimini yüksek işçi ve enerji maliyetlerinin etkisiyle yurt dışına taşıdığını bildirdi.

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BDI tarafından Almanya'da faaliyet gösteren orta ölçekli sanayi şirketlerinin üretim ve iş durumlarına ilişkin anket yapıldı.

Anketin sunumunu yapan Russwurm, sanayi şirketlerinin yatırımı için Alman bürokrasisinde gözle görülür bir azalmaya ve vergi indirimlerine ihtiyaç olduğunu söyledi.

BDI’nın araştırmasına katılan şirketlerin yüzde 16'sı halihazırda üretimlerinin ve faaliyetlerinin bir kısmını aktif olarak yurt dışına taşıdığını belirten Russwurm, “Şirketlerin yüzde 30 ise bunu (üretimlerini yurt dışına taşıma) özellikle düşünüyor. "dedi.

Enerji ve ham madde fiyatlarının 2022'ye kıyasla düştüğünü hatırlatan Russwurm, buna rağmen bu fiyatların BDI’nın anketine katılan şirketlerin neredeyse üçte ikisi için en acil zorluklardan biri olmaya devam ettiğini aktardı.

Russwurm, "Sanayide elektrik fiyatının güvenilir ve kalıcı bir şekilde acilen rekabetçi bir düzeye düşürülmesi gerekiyor. Aksi takdirde sanayideki dönüşüm başarısız olma tehlikesiyle karşı karşıya. BDI, Alman federal hükümetten hızlı bir şekilde uygulanabilecek ve uzun vadede uluslararası rekabetçi maliyetlerle güvenli bir enerji arzını garanti edecek bir konsept bulmasını bekliyor." yorumunu yaptı.

Şirketlerin yaklaşık dörtte üçünün, vasıflı işçi eksikliğinden dolayı işgücü maliyetlerinin çok yüksek olduğundan şikayet ettiğini ifade eden Siegfried Russwurm, Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası ile reforma rağmen hedeflenen işgücü göçünün önünde halen karmaşık prosedürler ve Alman bürokrasisi olduğunu vurguladı.