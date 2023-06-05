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Polis, "rüşvet soruşturması" kapsamında meclise baskın düzenledi!

Polis, "rüşvet soruşturması" kapsamında meclise baskın düzenledi!

Güney Kore'de polisin, en az 10 milletvekilinin yer aldığı rüşvet iddialarıyla ilgili devam eden bir soruşturma kapsamında Ulusal Meclis'e baskın düzenlediği bildirildi.

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​​​​​​​Yonhap'ın haberine göre, Seul Merkez Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, anamuhalefetteki Demokrat Partisinin (DP) 2021'deki başkanlık seçimlerinde en az 10 milletvekilinin rüşvet aldığına ilişkin iddialar nedeniyle Ulusal Meclis'e "baskın emri" verildiği belirtildi.

Açıklamada, 2021'deki DP başkanlık seçimlerine katılan milletvekillerinin giriş-çıkış kayıtlarını almak üzere binanın arandığı ifade edildi.

DP seçimlerinde dönemin başkan adayı Song Young-gil'in kampanya yetkililerinin, kongre öncesi toplamda içlerinde 94 milyon won (yaklaşık 71 bin dolar) bulunan zarfları 20 milletvekiline dağıttığı iddia ediliyor.

Savcılık, başkanlık seçimleri sırasında "oy karşılığı para kampanyasına" karışmakla suçlanan eski DP milletvekilleri Youn Kwan-suk ve Lee Sung-man için tutuklama kararı çıkarmak istiyor.

Youn'un, Nisan 2021'de 20 DP milletvekiline her birinin içinde 3 milyon wonun (yaklaşık 2 bin 300 dolar) bulunan zarflar dağıttığından şüpheleniliyor.

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