'Tatil fotoğrafı' sanan muhalif seçmen ateş püskürdü! CHP'li Mahmut Tanal tepkilere cevap verdi

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf nedeniyle tatile çıktığı sanılan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, muhalif seçmenin tepkisiyle karşılaştı. "Seçimde yenildiler, hükümet çalışırken onlar tatilde", "Uğruna kavga ettiğimiz insanlar hiçbir şey olmamış gibi davranıyor" şeklindeki tepkiler sonrası Tanal'dan açıklama geldi. Eleştirilerin hakkaniyetli olmadığını ifade eden Tanal, peş peşe sorular sordu.

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, deniz kenarında olduğunu gösteren bir fotoğrafını sosyal medya hesabından "Günaydınlar. Sağlıklı ,huzurlu ve esenlikler dolu bir hafta diliyorum" yazarak paylaştı. Tanal'ın CHP'nin seçim yenilgisinin arifesinde yaptığı bu paylaşım, tartışmaya yol açtı.

Tanal'ın paylaşımının altına çok sayıda eleştiri gelirken o eleştirilerden biri de "Seçimde yenildiler, hükümet çalışırken onlar tatilde" şeklinde oldu.

Mahmut Tanal, sosyal medyada kendisine gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı. CHP'li milletvekili, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dairem (2+1 apartman dairesi) Fethiye’de. Bir dost ile çekilen fotoğrafı paylaşmak, çok insani bir durum.

"Bu fotoğrafın bu kadar büyütülecek neyi var?"

Evime geldim. Tatile gitmediğim, tatil için gelmediğim halde, bir fotoğraf karesi üzerinden tatile çıkmışım gibi algı yaratılıp ağır eleştirilerde bulunulması, hakkaniyetli bir tutum değildir."

"Hırsızlık yapmadım. Kimsenin canına-malına göz dikmedim" diyen Tanal, "Bu fotoğrafın bu kadar büyütülecek neyi var? İhale takipçiliği, iş takipçiliği mi yapmışım? Rüşvet mi almışım? AKP’liler gibi siyaseten mi zenginleşmişim?" ifadelerini kullandı.

İşte Tanal'ın tartışma yaratan paylaşımı ve gelen yorumlardan bazıları...