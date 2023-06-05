Baldız ile enişte sarmaş dolaş dans etti, bunu anormal bulan takipçiye Dilan Polat küfürler savurdu
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Fenomen ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat'ın kız kardeşi ile eşi doğum günü partisinde sarmaş dolaş dans etti. Bir kullanıcının "Bir bana mı anormal geldi bu dans?" yorumunu gören Dilan Polat, küfürler savurdu.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın, eşinin doğum gününü kutladığı fotoğraf sosyal medyayı yıktı.
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32 yaşındaki iş kadını, eşi Engin Polat'ın doğum günü İstanbul'da bulunan bir reklam panosuna dev boyutta yazdırdığı, "Karısının kocası iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Kapatın şehrin ışıklarını kocam pasta üfleyecek" yazısıyla kutladı.
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Kocasına pahalı bir araba ve saat alan Polat büyük de bir organizasyon yaptı.
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Kutlama sırasında Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ve kocasının dansı ise sosyal medyanın diline düştü.
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