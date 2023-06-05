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Baldız ile enişte sarmaş dolaş dans etti, bunu anormal bulan takipçiye Dilan Polat küfürler savurdu

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Baldız ile enişte sarmaş dolaş dans etti, bunu anormal bulan takipçiye Dilan Polat küfürler savurdu

Fenomen ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat'ın kız kardeşi ile eşi doğum günü partisinde sarmaş dolaş dans etti. Bir kullanıcının "Bir bana mı anormal geldi bu dans?" yorumunu gören Dilan Polat, küfürler savurdu.

Baldız ile enişte sarmaş dolaş dans etti, bunu anormal bulan takipçiye Dilan Polat küfürler savurdu

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın, eşinin doğum gününü kutladığı fotoğraf sosyal medyayı yıktı. 

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Baldız ile enişte sarmaş dolaş dans etti, bunu anormal bulan takipçiye Dilan Polat küfürler savurdu

32 yaşındaki iş kadını, eşi Engin Polat'ın doğum günü İstanbul'da bulunan bir reklam panosuna dev boyutta yazdırdığı, "Karısının kocası iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Kapatın şehrin ışıklarını kocam pasta üfleyecek" yazısıyla kutladı.

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Baldız ile enişte sarmaş dolaş dans etti, bunu anormal bulan takipçiye Dilan Polat küfürler savurdu

Kocasına pahalı bir araba ve saat alan Polat büyük de bir organizasyon yaptı. 

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Baldız ile enişte sarmaş dolaş dans etti, bunu anormal bulan takipçiye Dilan Polat küfürler savurdu

Kutlama sırasında Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ve kocasının dansı ise sosyal medyanın diline düştü.

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