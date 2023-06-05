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İzmir’de 'sonuna kadar AK Parti' diyen genç kıza makarna teklif ettiler AK Parti'den destek ziyareti

İzmir’de 'sonuna kadar AK Parti' diyen genç kıza makarna teklif ettiler AK Parti'den destek ziyareti

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, bir sokak röportajında AK Parti'yi destekleyici ifadeleri nedeniyle çevresindeki bazı kişilerin hakaret ettiği 18 yaşındaki Ayşenur Şen'i Menemen ilçesindeki evinde ziyaret etti.

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İzmir'de seçim sonuçlarının sorulduğu sokak röportajında AK Parti'yi destekleyen 18 yaşındaki Ayşenur Şen'e gösterilen tepki sosyal medyada çok konuşuldu.

Röportajda genç kıza yönelik tavır tartışmalara neden oldu. Sözlü tacize uğrayan ve makarna ile küçümsenen kız gündem oldu.

"İki paket makarna alıp geliyorum"

"Sonuna kadar AK Parti diyorum başka bir şey demiyorum" diyen kıza yanındaki bir genç "iki paket makarna alıp geliyorum. 25 lira param var senin için sarfedicem gel sana iki paket makarna alacağım" dedi. Bir başka kadın ise "Senin başına bir şey geldiğinde ne olur biliyor musun? Senin kadınlık haklarını kimse savunmaz kimse de sana merhamet etmez" ifadelerini kullandı.

Videonun sosyal medyada gündem olması üzerine AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ziyarette bulundu.

Türkiye'nin özgüvenli ve cesaretli gençlere ihtiyacı olduğunu vurgulayan İnan, Şen'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

AK Parti'nin gençlerin partisi olduğunu dile getiren İnan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve partimiz bu zamana kadar gençlerin desteğiyle hep tarihi başarılara imza attı. Partimize gençlerin ne denli samimi destek verdiğini de Ayşenur kardeşimiz göstermiş oldu. Gençlerimizi yalnız bırakacak değiliz. Herkes demokratik tercihlerini, fikirlerini ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmeli. Bu tür saldırıları da hep birlikte kınamamız lazım. Genç bir kardeşimizin sokak ortasında düşüncelerinden, tercihlerinden dolayı sıkıştırıp adeta köşe başında böyle dar bir sokakta taciz ediyormuşçasına sırf 'AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı' destekliyor diye sözlü tacize uğramasını doğru bulmuyoruz. Ayşenur'un bu özgüvenli duruşu, AK Parti gençliğinin duruşu diyoruz."

"Bir anda üstüme gelmeye başladılar"

Ayşenur Şen de sokak röportajı sırasında insanların bir anda üstüne gelmeye başladığını söyledi.

İnan'ın ziyaretinden çok mutlu olduğunu ifade eden Şen, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyorum. Sonuna kadar da AK Parti'ye oy vereceğim, yani ölesiye kadar da 'AK Parti' diyorum başka da bir şey demiyorum." dedi.

İnan, Şen'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde "Ayşenur Şen'e sevgilerimle" yazan imzalı fotoğrafını hediye etti.

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