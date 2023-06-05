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Sigara tiryakilerinin cebi yanacak! Yine zam geldi

Sigara tiryakilerinin cebi yanacak! Yine zam geldi

Sigara fiyat listesi 2023 Haziran ayında ikinci zammını da bugün gördü. Dün zamlı JTI sigara fiyatları sonrası bugün BAT grubu sigara fiyat listesi zamla değişti.

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Sigara fiyat listesi 2023 Haziran  ayı itibariyle bir kez daha zamlandı.. JTI sigara fiyatları zammı dün akşam gerçekleşti bugün geçerli olmaya başlarken BAT sigara fiyat listesi de zam gördü. BAT grubuna ait sigara markalarına gelen zam miktarı 6 Haziran’dan itibaren geçerli olacak. İşte zamlı Kent sigara, Kent Slims, Tekel 2001, Pall Mall, Samsun ve Maltepe sigara fiyatları… 

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