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Artvin'de Yusufeli Barajı 161 metreyi aştı

Artvin'de Yusufeli Barajı 161 metreyi aştı

Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan Yusufeli Barajı'nda gövdedeki su seviyesi 161,93 metreye ulaştı. 167 metreyi geçmesinin ardından test amaçlı elektrik üretimi yapılması bekleniyor.

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Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan Yusufeli Barajı, 22 Kasım'da hizmete açıldı. Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan barajın temeli ise 26 Şubat 2013'te atıldı.

Yusufeli Barajı'nın kapaklarının kapanmasıyla, gövdede biriken sular yükseliyor.

Su seviyesi 161 metreyi aştı

Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yükseği olan Yusufeli Barajı, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edildi.

Barajda 5 Haziran itibarıyla su seviyesi 665,43 kotuna, su yüksekliği 161,93 metreye, depolanan su miktarı 905,60 milyon metreküpe ulaştı.

Test amaçlı elektrik üretimi yapılacak

Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olan Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliğinin 167 metreyi geçmesinin ardından test amaçlı elektrik üretimi yapılması bekleniyor.

Yusufeli Barajı'nda elektrik üretimine ise su yüksekliğinin 207 metreye ulaşmasının ardından başlanacak.

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