Milli Savunma Bakanlığı’nda yeni dönem: Yaşar Güler, görevi Hulusi Akar’dan devraldı

28. dönem kabine üyesi Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı görevini Hulusi Akar’dan teslim aldı. Güler yaptığı konuşmada, "Birinci önceliğimiz artan azim ve kararlılıkla terörle mücadele etmektir" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs’ta 17’nci zaferini ilan etti.

Ardından hız kesmeden çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinesini kurdu. Hafta sonu ise isimler açıklandı. Dün başlayan görev teslim töreni bugün de devam ediyor.

Değişimlerden biri de Milli Savunma Bakanlığı’nda yaşandı. AK Parti Kayseri milletvekili adayı Hulusi Akar, görevi yeni Bakan Yaşar Güler’e teslim etti.

Törende konuşma yapan Akar ve Güler, sık sık terörle mücadeleye değinerek örgütün kökünü kazımaya kararlı olduklarının mesajını verdi.

"Girilemez denilen yerlere girilmiş, çıkılamaz yerlere çıkılmıştır"

Akar, şu terörle mücadeledeki başarıya değinerek şu ifadeleri kullandı:

Temmuz 2018'de başladığımız görevi cumhurbaşkanımıza sıkıntı vermeden elimizden geldiğinde büyük gayretle yapmaya çalıştık. Alnımızın akıyla bu görevimizi tamamlamış bulunuyoruz. Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Küresel ve bölgesel gelişmelerin aralıksız devam ettiği dönemden geçiyoruz. Çevremizde artan risk, tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya geliyoruz. Azimle, kararlılıkla hep birlikte çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz.

Arkadaşlarımızın bu sırada gösterdikleri performansı yakından takip ettik ve gerçekten başarılı ve fedakar çalışmaları müşahede ettik. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye özne haline gelmiştir. Buna bağlı olarak da göreve sorumlulukları artmıştır. Yeni yapısıyla görev ve sorumlulukları artan MSB, cumhuriyet tarihinin en etkin operasyon ve tatbikatlarını yapmıştır. Hudutlarımız korunmuştur, bunla ilgili kimsenin şüphesi olmasın.

Yurt içi ve sınır ötesinde geniş kapsamlı operasyonlar yapıldı ve yapılmaya devam edilecek. Girilemez denilen yerlere girilmiş, çıkılamaz yerlere çıkılmış, ulaşılamaz denen yerlere ulaşılmıştır. Yurt içinde terör bitme noktasına gelirken sınır ötesinden Türkiye'ye yönelik saldırılar bertaraf edilmiştir.

2 devlet tek millet anlayışında olduğumuz Azerbaycan'ın öz toprağı Karabağ'ı kurtarmak için elimizden geldiğinde çalıştık, destekledik, desteğimizi sürdüreceğiz.

"Hiçbir depremzede kardeşimiz yalnız değildir"

Tahıl sevkiyatı anlaşması için hazırlık aşamasında etkin, önemli, yapıcı ve çözüm odaklı üstlenmiştir Türkiye. Eş zamanlı olarak büyük ve kapsamlı tatbikatları da yapabildik, icra ettik. TSK'nın tüm bu faaliyetlerinin yanında 6 Şubat deprem felaketiyle karşılaştık. Cumhurbaşkanımız olmak üzere omuz omuza çalışmak suretiyle bakanlığımız tüm imkanlarını seferber etmiştir, çalışmalar devam etmektedir. Bölgedeki çalışmalar normalleşinceye kadar devam edecektir, hiçbir depremzede kardeşimiz yalnız değildir.

Şu anda dahi karada, denizde, havada, yurt içinde, sınır ötesinde görev yapan mesai arkadaşlarıma kazasız belasız hayırlı, başarılı görevler diliyor her birini alınlarından öpüyorum. Yarım asırlık mesai arkadaşım Sayın Yaşar Güler’i kutluyor, başarılarınızın devam edeceğine tüm kalbimle inanıyorum.

Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bu seviyelere ulaşması için tüm devlet büyüklerimizi, asil milletimizi minnetle anıyorum.

"Birinci önceliğimiz kararlılıkla terörle mücadele etmektir"

Sözü alan Yaşar Güler ise şöyle konuştu:

Görevi süresince biz çalışma arkadaşlarıyla kurmuş olduğu uyumlu çalışma ortamından ötürü de ayrıca teşekkür ediyorum. MSB göreviniz içinde devlet, millet için yaptığınız değerli hizmetler asla unutulmayacak, şükranla anılacaktır.

Malumunuz bu bir bayrak değişimidir. Şahsıma tevdi edilen sorumluluğun bilinciyle bu bayrağı devralıyorum. Görev sürem içinde birinci önceliğimiz artan azim ve kararlılıkla terörle mücadele olacaktır. Her türlü terör örgütüyle en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.

"Mesai mefhumu gözetmeden çalışacağımıza emin olunuz"

Bu kapsamda FETÖ ile mücadelede artan azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. MSB'nin bu sorumluluk alanlarında görevlerimizi yerine getirmek için Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, anayasaya tam bağlı, şeffaflık içinde ilgili paydaşlarla uyum, koordine, istişare içinde, ülkemizin tüm haklarını korumak için mesai mefhumu gözetmeden durmaksızın çalışacağımıza emin olunuz.