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HABER /  POLİTİKA

AK Parti'nin Meclis Başkan adayı Numan Kurtulmuş oldu

AK Parti'nin Meclis Başkan adayı Numan Kurtulmuş oldu

AK Parti ve MHP grubu, Meclis Başkanlığına Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık süreci başlıyor. Milletvekillerinin yemin töreninde Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli, geçici başkanlık görevini üstlenmişti.

TBMM Genel Kurulu, 7 Haziran’da geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığı’nda toplanacak. Gizli oylama ile yeni Meclis başkanı seçiminin ilk turu yapılacak. Bu kapsamda Meclis'teki gruplar Meclis Başkan adaylarını belirliyor..

AK Parti'nin Meclis Başkanlığı adayı Kurtulmuş

AK Parti ve MHP grubu, Meclis Başkanlığına Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi.

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