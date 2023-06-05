Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Şubat ayında meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş, bir kez daha sallandı. Saat 19.40'da Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar devam ediyor. Asrın felaketin ağır yara alan kent akşam saatlerinde bir kez daha sallandı.

Göksun'da 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Göksun ilçesinde saat 19.40'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 11.41 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Kandilli: Depremin büyüklüğü 4.3

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu. Merkez üssü Aslanbeyçiftliği-Göksun olarak veren Kandilli, depremin yerin 5.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.