BIST 5.373
DOLAR 21,25
EURO 22,89
ALTIN 1.338,21
HABER /  GÜNCEL

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Şubat ayında meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş, bir kez daha sallandı. Saat 19.40'da Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Abone ol

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar devam ediyor. Asrın felaketin ağır yara alan kent akşam saatlerinde bir kez daha sallandı.

Göksun'da 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Göksun ilçesinde saat 19.40'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 11.41 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Kandilli: Depremin büyüklüğü 4.3

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu. Merkez üssü Aslanbeyçiftliği-Göksun olarak veren Kandilli, depremin yerin 5.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'nin Meclis Başkan adayı Numan Kurtulmuş oldu
AK Parti'nin Meclis Başkan adayı Numan Kurtulmuş oldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan göreve başladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan göreve başladı
Sigara tiryakilerinin cebi yanacak! Yine zam geldi
Sigara tiryakilerinin cebi yanacak! Yine zam geldi
Borsa yaklaşık son 3 ayın zirvesini test etti
Borsa yaklaşık son 3 ayın zirvesini test etti
Fatih Portakal: CHP’nin sancılı sürecini konuşacağız
Fatih Portakal: CHP’nin sancılı sürecini konuşacağız
Milli Savunma Bakanlığı’nda yeni dönem: Yaşar Güler, görevi Hulusi Akar’dan devraldı
Milli Savunma Bakanlığı’nda yeni dönem: Yaşar Güler, görevi Hulusi Akar’dan devraldı
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte ihtimaller
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte ihtimaller
Artvin'de Yusufeli Barajı 161 metreyi aştı
Artvin'de Yusufeli Barajı 161 metreyi aştı
Fransız bankasından Mehmet Şimşek sonrası dikkat çeken faiz tahmini
Fransız bankasından Mehmet Şimşek sonrası dikkat çeken faiz tahmini
İzmir’de 'sonuna kadar AK Parti' diyen genç kıza makarna teklif ettiler AK Parti'den destek ziyareti
İzmir’de 'sonuna kadar AK Parti' diyen genç kıza makarna teklif ettiler AK Parti'den destek ziyareti
Uçak yolcularının tüm dünyada sinirleri bozuk!
Uçak yolcularının tüm dünyada sinirleri bozuk!
Hilal Kocakara, Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı'nda
Hilal Kocakara, Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı'nda