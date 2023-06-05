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HABER /  POLİTİKA

MİT Başkanlığına İbrahim Kalın atandı

MİT Başkanlığına İbrahim Kalın atandı

İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na İbrahim Kalın'ın atandığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu yeni Kabine'yi açıkladı. Yeni Kabine'deki, en dikkat çeken isimlerden birisi de Hakan Fidan oldu. 27 Mayıs 2010 tarihinden bu yana Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı olan Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı olarak atandı.

Yeni mit başkanı ibrahim kalın

Hakan Fidan'ın ardından MİT'in başına geçecek isim merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Twitter'dan yaptığı açıklamada İbrahim Kalın'ın MİT Başkanı olarak atandığını duyurdu. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır." ifadelerine yer verildi.

"Durmak yok, yola devam"

İbrahim Kalın, MİT Başkanı olarak atanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kalın, "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam…" dedi.

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