Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence resmen aday oldu

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump döneminde başkan yardımcısı olan Mike Pence, 2024’te gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde resmen aday oldu.

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ABD’de gelecek sene 5 Kasım’da düzenlenecek olan Başkanlık ve Kongre seçimlerinde seçim yarışı kızışıyor.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump ve görevdeki Başkan Joe Biden’ın ardından Trump döneminde Başkan Yardımcısı olan Mike Pence de başkanlık yarışına katıldı.

Pence’in bugün Federal Seçim Komisyonu’na resmi başvurusunu gerçekleştirdiği aktarıldı.

Cumhuriyetçiler cephesinde adaylık yarışına katılan 63 yaşındaki Pence’in adaylığını çarşamba günü doğum gününde yapacağı bir açılış etkinliği ve halka sesleniş videosu ile duyuracağı ifade edildi.

Başkanlık yarışındaki adaylar

Biden, geçtiğimiz ay yaptığı halka sesleniş konuşmasında Demokrat Parti’den tekrar aday olacağını duyurmuştu.

Son dönemde oldukça sık sağlık problemleriyle gündeme gelen 80 yaşındaki Biden’ın adaylığına parti içinde sıcak bakmayan bir kesim olsa da yapılan kamuoyu anketlerinde Biden’ın demokrat cephede istikrarlı olduğu gözüküyor.

Demokrat Parti adına başkanlık yarışına katılan diğer adaylar ise ödüllü yazar Marianne Williamson ve eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin yeğeni Robert F. Kennedy oldu.

Başkanlık yarışına Cumhuriyetçi Parti adına katılan adaylar arasında ise Trump, Florida Valisi Ron Desantis, senato üyesi Tim Scott, Güney Carolina’nın eski valisi ve ABD’nin eski Birleşmiş Milletler komisyon üyesi Nikki Haley, 37 yaşındaki çevreci aday Vivek Ramaswamy, New Jersey’nin eski valisi Chris Christie, Arkansas eyaletinin eski valisi Asa Hutchinson, Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum bulunuyor.

Öte yandan Trump henüz resmen adaylık başvurusu yapmadı.