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DEVA Partili ile Gelecek Partisi birleşiyor! Babacan Genel Başkan, Davutoğlu Onursal Başkan

DEVA Partili ile Gelecek Partisi birleşiyor! Babacan Genel Başkan, Davutoğlu Onursal Başkan

Kurulduktan sonra ilk seçime kendi amblemleriyle girmeyip CHP çatışı altında giren Ali Babacan'ın DEVA Partisi ile Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi birleşme yolunda. Ali Babacan Genel Başkan, Ahmet Davutoğlu ise Onursal Genel Başkan oluyor...

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CHP çatısı altında seçime girip toplamda 25 milletvekili çıkaran Ali Babacan'ın DEVA Partisi ile Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin birleşmek için görüşmeler yürüttüğü ortaya çıktı. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, iki partinin birleşmesi durumunda Ali Babacan'ın Genel Başkan, Ahmet Davutoğlu'nun da Onursal Genele Başkan olacağını yazdı. 

DEVA'nın 15, Gelecek'in 10 vekili var

Ali Babacan'ın genel başkanlığını yürüttüğü DEVA Partisi'nin 15, Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi'nin ise 10 milletvekili olduğuna işaret eden Öztürk, iki siyasi partinin birleşmesi için görüşmeler yapıldığını ve bir hayli yol alındığını duyurdu.

Davutoğlu'na 'Onursal genel başkanlık'

"DEVA ile Gelecek Partisi birbirine yakın. O yüzden birleşmesi sancılı olmaz" diyen Saygı Öztürk, "Bu partilerde eğer birleşme gerçekleşirse 'Eş başkanlık' döneminin yanı sıra Davutoğlu'na 'Onursal genel başkanlık' unvanı da verilebilir.

Saadet Partisi ile de görüşme

İki partinin genel başkanları arasında görüşmeler devam ederken, TBMM'de güçlü bir grup oluşturabilmek için Saadet Partisi'nin de grupta yer alması amaçlanıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında da bu konuda görüşme yapıldı" ifadelerini kullandı.

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