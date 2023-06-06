Emekliye yüzde 15 zam kesinleşti! İşte kalem kalem zamlı emekli maaşları...
Milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretlinin gözü kulağı Temmuz ayında alacakları maaş zammında. Mayıs ayı enflasyonunun belli olmasının ardından emekliler yüzde 15.25'lik zammı şimdiden cebe koydu. Haziran enflasyonu yüzde 1 ya da 2 çıkarsa temmuzda memur emeklilerine enflasyon farkı dahil yüzde 14-15, diğer emeklilere yüzde 16-17 aralığında zam yapılacak. Zamlı emekli maaşlarını tek tek hesaplandı. İşte zamlı emekli maaşları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sürecinde söz verdiği emekli ve memur maaşlarındaki iyileştirme için milyonların gözü kulağı yapılacak açıklamalarda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilk 5 aylık tüketici enflasyonu da milyonlarca emekli ile memurların enflasyon farkı ile 6 aylık zam oranını büyük ölçüde ortaya çıkardı. İşte Haziran ayı enflasyon beklentilerine göre zamlı emekli maaşları...
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise ilk 5 ayda yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. Haziranda TÜFE'nin yüzde 1 veya yüzde 2 gerçekleşmesi ve ilave refah payı verilmemesi halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 14.25-15.38, diğer emeklilere de yüzde 16.41-17.56 oranlarında zam yapılacak.
Yılın başında memur ve memur emeklilerine yüzde 8 toplu sözleşme zammı, 8.48 puan enflasyon farkı ve 13.52 puan da refah payı olmak üzere toplam yüzde 30 zam yapılmıştı. Eski SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da 14.6 puan refah payıyla birlikte yine yüzde 30 olmuştu.
Temmuz ayında memur ve emeklilerine yüzde 6 toplu sözleşme zammının yanı sıra haziran enflasyonu yüzde 1 çıkarsa yüzde 7.79'luk enflasyon farkı dahil yüzde 14.25 zam; yüzde 2 çıkarsa yüzde 8.85 enflasyon farkı dahil toplam yüzde 15.38 zam yapılacak. Bu durumda en düşük memur emekli aylığı 7 bin 782 liradan en fazla 9 bin 14 liraya çıkacak.