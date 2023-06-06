Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun arasındaki ipleri koparan konuşma! 'Çekil' deyince...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile otelde yaptığı kahvaltıda 'baba-oğul' arasındaki ipler koptu. Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. İmamoğlu peş peşe yapılan iki toplantıda tavrını değiştirince ortamın gerildiği ve 'baba-oğul' ilişkisinin sona erdiği ifade edildi.

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CHP'de seçim yenilgisinin ardından başlayan tartışma giderek sertleşirken, en sert tartışma CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşandı. İki ismin peş peşe yaptığı iki görüşmede ipler koptu. Ekrem İmamoğlu'nun 10 ay sonraki seçimlerde İBB Başkanı adaylığının bile tehlikeye girdiği belirtiliyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında ipleri kopartan diyalogları yazdı.

Mansur Yavaş'la hiç görüşmeyip...

Seçimlerden sonra Kılıçdaroğlu'nun birkaç kilometre ötesinde oturan Mansur Yavaş’la henüz görüşmediğini, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de dinlemediğini hatırlatan Abdulkadir Selvi, "Ama Ekrem İmamoğlu ile iki kez görüştü. Neden? Çünkü Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı için ilk işareti, 'Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir' diyerek vermişti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, apar topar Ankara’ya davet etti." dedi.

İki görüşme arası değişen tavır

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun seçimin ardından iki kez görüştüklerini hatırlatan Selvi'nin aktardıklarına göre, İmamoğlu ilk görüşmede de 'Partide bir değişimin başlatılması gerekiyor' demiş ve eklemişti: "Partide değişim gerekiyor. Siz bunun öncüsü olun.”

Ekrem İmamoğlu kahvaltıda ise bu talebini biraz daha netleştirerek, “İl başkanından parti yönetimine ve genel başkana kadar değişim ihtiyacı var. Bunun mimarı olabilirim” dedi.

Kılıçdaroğlu, "Sen İstanbul'la ilgilen" dedi

Kılıçdaroğlu ise ilk görüşmede İmamoğlu’na, “Seni İstanbul’da tekrar aday göstereceğiz. Sen İstanbul’a dön. İstanbul’a odaklan. Bütün enerjinle İstanbul’u yerel seçimlere hazırla. İstanbul’u tekrar kazanalım. Diğer başlıklara seçimden sonra bakarız. Sen şu anda İstanbul’u tekrar almaktan başka bir şeyle ilgilenme” demişti.

"Ama İmamoğlu ikna olmadı. Tam aksine ısrarını sürdürdü. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile ikinci kez görüşmek zorunda kaldı. Çünkü Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti. Genel Başkanlık yetkisini kullanarak savuşturmaya çalışıyor. Bir ölçüde başarılı da oldu." diyen Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun en zayıf dönemini yaşadığını belirterek şöyle devam etti:

Farkında ama yeterince cesur değil

"İmamoğlu da bunun farkında. O nedenle bastırıyor ama İmamoğlu yeterince cesur değil. CHP Genel Başkanlığı için açıktan bayrak açamıyor. Bütün şartlar hazır olsun, ben CHP Genel Başkanı olayım istiyor. Ama siyasette Abdullah Gül ile anılan bu model bitti. Mücadele edip kazanan Erdoğan modeli geçerli. Fakat o cesaret İmamoğlu’nda yok. Kılıçdaroğlu da bunu gördü. Seçim İşleri Başkanlığı’na İmamoğlu’nun önerdiği ismi değil, Canan Kaftancıoğlu’na yakın Zeynel Emre’yi getirdi."

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