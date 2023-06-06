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Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor: Bir korkutan deprem daha! AFAD şiddetini duyurdu

Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor: Bir korkutan deprem daha! AFAD şiddetini duyurdu

Dün aşkam saat 19.40'ta Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bu sabaha karşı saat 06.31'de Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi 3,6 büyüklüğündeki depremle güne uyandı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3,6 büyüklüğünde Deprem meydana geldiği öğrenildi.

AFAD, depremin merkez üssünün Göksun ilçesi olduğunu duyurdu.
Deprem yerin 14.45 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 4.4 ile sallandı

Öte yandan dün akşam saat 19.40'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Depremin 11,41 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

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