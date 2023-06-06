Yüksek maaşı duyan İngiltere'ye göçtü Gana'da sağlık sistemi çökme noktasında

Ganalı hemşirelerin daha yüksek bir maaş ve yaşam şartları arayışıyla İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) bünyesindeki işlere başvurmaları, ülkelerindeki sağlık sistemini çökme noktasına getirdi.

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Hemşirelerin uluslararası meslek kuruluşları, yoksul ülkelerden sağlıkçıların beyin göçünün "kontrolden çıktığını" belirtiyor.

BBC, Gana'daki sağlık sisteminin beyin göçünden derin şekilde etkilendiğini gösteren bulgulara ulaştı.

Batı Afrika ülkesi Gana'da birçok uzman hemşire daha yüksek maaşlı işler için ülkeyi terk ederek Batı ülkelerine gitmeye çalışıyor.

İngiltere'de sağlık sistemi, son yıllarda Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelen çalışanlarla, personel açığını kapatmaya çalışıyor.

Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) adına Howard Catton, Gana gibi ülkeleri terk eden hemşire sayısının kaygı verici olduğunu söylüyor: "Bence tablo kontrolden çıkmış durumda."

Gana'daki Büyük Akra Bölgesi Hastanesi'nin başhemşiresi Gifty Aryee, BBC'ye yaptığı açıklamada, kendi yoğun bakım ünitesinin bile 20 hemşiresinin altı ay içerisinde İngiltere ya da ABD'ye gittiğini söylüyor.

Aryee, "Daha çok hastayı kabul edemediğimiz için buradaki bakım etkileniyor. Gecikmeler yaşanıyor ve ölüm oranları artıyor" dedi.