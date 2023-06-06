Nurhan Damcıoğlu evli mi eşi var mı? Nurhan Damcıoğlu kaç kere evlendi, eşleri kimdir?

Duayen isim, büyük usta, kanto kraliçesi olarak nam salan Nurhan Damcıoğlu 81 yaşında hayatını kaybetti. Nurhan Damcıoğlu'nun ölümünün ardından özek hayatı da merak edildi. Nurhan Damcıoğlu'nun çocuğu yoktur ve 2 evlilik yapmıştır. İlk kocası Ersan Yenseni idi. İkinci evliliğinde de tiyatrocu Atilla Olgaç ile 10 yıl evli kaldı ama boşandı.

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Ünlü kantocu ayrıca ses sanatçısı da olan Nurhan Damcıoğlu bir anda kan değerlerinin düşmesi buna bağlı olarak kalp yetmezliği nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti. 9 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Nurhan Damcıoğlu'nun babası açık hava sineması işletirken annesi ise devlet operalarında terzilik yapıyordu. 16 yaşından itibaren Devlet Tiyatrosunda sahne almaya başlayan Nurhan Damcıoğlu iki kez evlilik yaptı fakat iki evliliği de yürütemedi. İlk kocası Ersan Yenseni idi. İkinci evliliğinde de tiyatrocu Atilla Olgaç ile 10 yıl evli kaldı ama boşandı. Nurhan Damcıoğlu'nun çocuğu yoktur.

Nurhan Damcıoğlu kimdir?

Nurhan Damcıoğlu, 9 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası açık hava sineması işletmektedir ve annesi ise devlet operalarında terzilik yapmaktadır. Küçük yaşlardan itibaren annesinin teşvikiyle 9 yaşında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümünde tiyatro eğitimi almaya başlamıştır. Aynı zamanda bale dersleri de almıştır. Nurhan Damcıoğlu, 16 yaşından itibaren Devlet Tiyatrosunda sahne almıştır. Ankara Cebeci Ortaokulu'ndan mezun olduktan sonra 1965 yılında Cüneyt Gökçer'in yönlendirmesiyle İstanbul'a gelmiştir. İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu ve Mücap Ofluoğlu Topluluğu gibi tiyatro topluluklarında çalışmıştır.

Kanto müziğini ilk kez Toto Karaca'dan dinlemiştir ve Mücap Ofluoğlu'nun teşvikiyle 1969 yılında kanto tarzında şarkı söylemeye başlamıştır. Tiyatroyu tamamen bırakarak kantoya yoğunlaşmış ve Türkiye'nin ilk kadın kantocusu olmuştur.

1990'lı yıllarda özel televizyon kanallarının ortaya çıkmasıyla birlikte televizyon programlarında çalışma fırsatı bulmuştur. Bugün hala Nurhan Damcıoğlu tarafından derlenen kantolar ve düetler, çeşitli yerlerde icra edilmektedir.

45′ lik Plakları

1970 – Yangın Var / Ufacıksın (, Sahibinin Sesi)

1970 – Külhan / Daktilo (, Sahibinin Sesi)

1970 – Ebegümeci – Kabağı Da Boynuma Takarım / Fındık Kurdu – Dondurma – Süs Saltanat (Sahibinin Sesi)

1971 – Elmalı / Dünyaya Geldik (, Boncuk Plak)

1973 – Bahçelerde Gezelim / Koşa Koşa (Boncuk Plak)

1973 – Şeytan Diyor Ki / Aşkın En Güzeli (Boncuk Plak)

1974 – Belki Bugün Belki Yarın / Diyemem Diyemem (, Boncuk Plak, Yavuz Plak)

1974 – Zafer Kantosu / Yunanın Haline Vay (Yavuz Plak)

1975 – Öyle Mi Böyle Mi / Yandım Dostlar (Gönül Plak)

1975 – Yanlış Kapı Çaldın / Fakir Kızı (Gönül Plak)

1975 – İçtikçe İçiyorum / Az Mı Çektim Ben Senden (Gönül Plak)

33′ lük Plakları

1977 – Direklerarasında 12 Koca (Türküola)

1976 – Nurhan Damcıoğlu – Kanto 1 (Balet Plak)

1983 – Disco Kanto (Türküola)

1985 – Zilli (Türküola, Özer Kasetçilik)

Kaset ve CD’ leri

1975 – Süs Saltanat – Koşa Koşa (Minareci)

1976 – Çingeneler (Türküola)

1978 – Nurhan Damcıoğlu – Ayla Algan (Türküola)

1992 – Tut Dedi Tuttu (Raks)

1983 – Disco Kanto (Türküola)

1999 – Kantolar – Nurhan Damcıoğlu (Sera)

2008 – Kantolar – Hiç Unutulmayacaklar (Türküola)

2008 – İki Tık Tık Bir Şık Şık (Türküola)

Oynadığı Tiyatro Oyunları

2009 – Kantocunun Düeti , Zakoğlu Tiyatrosu

2005 – Yıldızların Altında Müzikali

2004 – Amerikan Hala, Küçük Sahne Sadri Alışık Tiyatrosu

1987 – Hayrola Karyola – Ferhan Şensoy Tiyatrosu

1970 – Çalıkuşu – İsmail Hakkı Dümbüllü, Halit Akçatepe( Müzikal)

1965 – Leblebici Hor Hor Opereti

1965 – Boing Boing (İstanbul Özel Tiyatrosu)

1964 – Aceleci Kalp (Nisa Serezli Tiyatrosu)

1963 – Merdiven (oyun) : Nazım Kurşunlu – Ankara Devlet Tiyatrosu

1962 – Çalıkuşu : Reşat Nuri GüntekinNecati Cumalı – Ankara Devlet Tiyatrosu

1962 – Vişne Bahçesi : Anton Çehov – Ankara Devlet Tiyatrosu

1960 – Gergedan : Eugène Ionesco – Ankara Devlet Tiyatrosu

1959 – Ekmek Parası : Félicien Marceau – Ankara Devlet Tiyatrosu

1957 – Dışardakiler : Haldun Taner – Ankara Devlet Tiyatrosu

Filmleri

2004 – 2006 – Avrupa Yakası (TV Dizisi)

1997 – Baba Evi (TV Dizisi)

1992 – Mahallenin Muhtarları (TV Dizisi)

1987 – Babamız Eğleniyor (Sinema Filmi)

1977 – Kadın ve Balık (Sinema Filmi)

1974 – Sayılı Kabadayılar (Sinema Filmi)

1972 – Tuzsuz Deli Bekir (Sinema Filmi)

1966 – Siyahlı Kadın (Sinema Filmi)

1966 – Kolejli Kızın Aşkı (Sinema Filmi)

1966 – Boyacı (Sinema Filmi)

1965 – Yankesicin