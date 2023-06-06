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Rusya adına casusluk yapmıştı! Eski FBI ajanı hapishanedeki hücresinde ölü bulundu

Rusya adına casusluk yapmıştı! Eski FBI ajanı hapishanedeki hücresinde ölü bulundu

ABD’de Rusya adına casusluk yaptığı gerekçesiyle 2002 yılında ömür boyu hapse mahkum edilen 79 yaşındaki eski FBI ajanı Robert Hanssen, kaldığı hücrede ölü bulundu.

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ABD’de 2002 yılında mahkeme tarafından 20 yıldan fazla bir süre Sovyetler Birliği ve daha sonra Rusya için casusluk yapmaktan suçlu bulunan ve ömür boyu hapse mahkum edilen 79 yaşındaki eski FBI ajanı Robert Hanssen, Colorado eyaletinde bulunan maksimum güvenlikli hapishanede kaldığı hücrede ölü bulundu.

Federal Hapishaneler Bürosu tarafından yapılan açıklamada, hapishane personelinin sabah saatlerinde Hanssen'i hücresinde tepkisiz bir şekilde bulması sonrası ilk yardımda bulunduğu belirtilerek, tüm müdahalelere rağmen Hanssen'in kurtarılamadığı ifade edildi. Açıklamada, Hanssen'in ölüm nedeni ise belirtilmedi.

FBI'a 1976'da katılan Hanssen, FBI'a göre 1985'te Sovyetler Birliği'ne gizli bilgiler satmaya başladı. Hanssen, 2001 yılında tutuklandığı zaman çok sayıda insan kaynağı, istihbarat tekniği ve gizli ABD belgelerini tehlikeye atması karşılığında 1,4 milyon dolardan fazla rüşvet aldığı ortaya çıkmıştı.

FBI müfettişleri, teşkilat içerisindeki casusu teşhis etmek için yıllarca çalıştı. FBI'a göre Şubat 2001'de tutuklanmasından önceki haftalarda yaklaşık 300 personel soruşturma üzerinde çalışıyor ve Hanssen'i izliyordu.

Hanssen, FBI tarafından Virginia’da bir parkta gizli materyalleri gizli bir konum kullanarak iki kişi arasında öğeleri veya bilgileri iletmek için kullanılan bir casusluk ticaret yöntemi olan “ölü mektup kutusu” yaparken yakalanmıştı.

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