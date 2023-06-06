Davut Gül kimdir, aslen nereli İstanbul Valisi oldu! Davut Gül kiminle evli, eşi Gülden Gül kimdir?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan boşalan koltuğa Davut Gül oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Davut Gül'ün İstanbul Valisi olduğunu duyurdu. Bu sıcak gelişme sonrasında Davut Gül'ün hayatı merak edildi. 2018 yılından beri Gaziantep Valisi olan Davut Gül İstanbul'un yeni valisi oldu. Davut Gül aslen Erzurum Horasanlı ve 49 yaşında. Evli olan Davut Gül'ün eşi Gülden Gül'dür.

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Yeni Kabine'yi hafta sonu açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı İçişleri Bakanı olarak atadı. Ali Yerlikaya'nın ardından koltuğa kim oturacak merak konusuydu. Ve İstanbul'un yeni valisi belli old. Davut Gül İstanbul Valisi olarak göreve başladı. Bu sıcak gelişmenin ardından birçok vatandaş Davut Gül'ü merak etti ve hayatını araştırmaya başladı. 49 yaşında olan Davut Gül aslen Erzurum Horasanlı. 2018 yılından beri Gaziantep Valisi olarak görev yapan Davut Gül, 2005 yılları arasında Şirvan kaymakamlığı, 2005-2006 yılları arasında Karaman vali yardımcılığı görevini yaptı. Evli olan Davut Gül'ün eşi ise Gülden Gül'dür. Davut Gül'ün şu anda 8 yaşında olan Elif adında bir kızı var.

Evli olan Davut Gül'ün eşi ise Gülden Gül'dür.



Davut Gül kimdir, eğitimi, siyasi hayatı

Davut Gül 1974'te Horasan Erzurum'da dünyaya geldi. Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.

Muğla-Kavaklıdere, İzmir-Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurt dışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesinde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli-Kofçaz kaymakamı olarak atandı. 2003-2005 yılları arasında Şirvan kaymakamlığı, 2005-2006 yılları arasında Karaman vali yardımcılığı, 2006-2009 yılları arasında Gürün kaymakamı olarak görev yaptı.



2009'da Türk İdareciler Derneği tarafından "Yılın Kaymakamı" seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'nü kazandı. Gördes ve Şarkışla kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü daire başkanlığına atandı. 1 Haziran 2016 tarihinde Sivas valisi olarak atandı. 27 Ekim 2018'de Gaziantep valiliği görevine atandı. 5 Haziran 2023 tarihinde, İstanbul valisi Ali Yerlikaya'nın iç işleri bakanlığına atanmasıyla boşalan İstanbul valiliğine getirildi.

Evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.