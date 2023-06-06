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CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: sadece İzmir olsaydı Kılıçdaroğlu kazanırdı

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: sadece İzmir olsaydı Kılıçdaroğlu kazanırdı

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ilginç bir yorum yaptı. Partisinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Aslanoğlu, "Seçim sadece İzmir'de olsa Kılıçdaroğlu kazanırdı" dedi.

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Seçim sonuçlarıyla hüsrana uğrayan CHP'de seçimlere ilişkin değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ilginç bir yorum yaptı.

Partisinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Aslanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na İzmirlilerin sahip çıktığını belirti. Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranıyla hesaba kalkan Aslanoğlu, İzmir'de Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy Erdoğan'ın aldığı oydan bir milyon 20 bin fazladır. Bu şu demek eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece İzmir'de olsaydı Kılıçdaroğlu kazanırdı." şeklinde konuştu.

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