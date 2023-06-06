Göksun'da deprem oldu Naci Görür haritayı paylaşıp uyardı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, uyarıda bulundu. Görür, "Burada deprem yoğunluğu görece daha fazla" dedi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 19.40'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 11,41 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Burada deprem yoğunluğu görece daha fazla" dedi. Görür paylaşımında şunları kaydetti:

"Aslanbeyçiftliği-Göksun’da 4,5 deprem oldu. Deprem Savrun Fayı ile Çardak Fayı'nın kesişme noktasına yakın ama Savrun üzerinde. Daha önce de belirtmiştik. Burada deprem yoğunluğu görece daha fazla. Sevgiyle..."