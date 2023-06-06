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Dolar/TL'de rekor devam ediyor! Dolar kuru 21,67'yi gördü, Bitcoin ve Euro son rakamlar

Dolar/TL'de rekor devam ediyor! Dolar kuru 21,67'yi gördü, Bitcoin ve Euro son rakamlar

6 Haziran 20213 piyasalardaki ilk rakamlar belli oldu. Haftanın ikinci işlem gününde dolar ve euro yükselişini sürdürüyor. Bitcoin 25 sınırını geçmiş durumda...

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Dolar/TL, önceki kapanışına göre yüzde 0,88 yükselerek 21,47 seviyesinden işlem görüyor. Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu gece saatlerinde 21,67 liraya kadar çıkarak rekor kırmıştı.

Dolar kuru, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerden önceki seviyesinin 2 lira, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs'taki kurun ise 1,6 lira üzerine çıktı.

Euro, 23 lirayı geçti

Ayrıca dolar/TL'de Kapalıçarşı ile Merkez Bankası kuru arasındaki makas, dün kapanmıştı.

Euro kuru 23,08 liradan işlem görüyor. Euro/TL, gün içerisinde 23,38 seviyesini görmüştü. 

Bitcoin ve altcoinler

Bitcoin 25.775 dolardan, Türk lirası karşısında ise 553.488 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.815, Cardano (ADA) 0,3513, Polygon (MATIC) 0,83,  dolar civarlarında bulunuyor.

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