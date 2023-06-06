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Toplayıp yemek yapıp yediler! 13'ü de hastanelik oldu birinin durumu ağır

Toplayıp yemek yapıp yediler! 13'ü de hastanelik oldu birinin durumu ağır

ÇORUM'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Alınan bilgiye göre, doğadan topladıkları mantardan yedikten bir süre sonra rahatsızlanan Songül Ö. (52), Serdar Ö. (33), Serdar K. (34), Abidin Ö. (53), Telli B. (68), Asiye Ö. (79), Abidin B. (71), Asiye E. (57), Refigül F. (82), Meryem F. (66), Fendiye D. (42), Emrullah T. (37) ve Aynur Ç, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınanlardan Abidin Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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