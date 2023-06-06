Davut Gül kiminle evli, eşi Gülden Gül kimdir, kaç yaşında?

İstanbul Valisi olarak atanan Davut Gül hayatı ile merak konusu oldu. 49 yaşında olan İstanbul Valisi Davut Gül aslen Erzurumlu. 2018 yılından beri Gaziantep Valisi olan Davut Gül evli ve bir çocuk babası. 8 yaşında Elif asında bir kızı olan Davut Gü'ün eşi ise Gülden Gül'dür. Peki kimdir Gülden Gül kaç yaşında?

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan boşalan koltuğa Davut Gül oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Davut Gül'ün İstanbul Valisi olduğunu duyurdu. Bu sıcak gelişme sonrasında Davut Gül'ün hayatı merak edildi. 2018 yılından beri Gaziantep Valisi olan Davut Gül İstanbul'un yeni valisi oldu. Davut Gül aslen Erzurum Horasanlı ve 49 yaşında. Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Davut Gül, mesleğe kaymakam olarak 2000 yılında başlamıştır. 8 yaşında bir kız babası olan Davut Gül'ün eşi ise Gülden Gül'dür. Son olarak 28 Mayıs seçimlerinde eşiyle sandık başına giden Davut Gül, eşi Gülden Gül ile görüntülenmişti. Sık sık sosyal sorumluluk projelerine öncülük eden Gülden Gül hakkında fazla bilgi bulunmuyor.

Davut Gül 1974'te Horasan Erzurum'da dünyaya geldi. Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.

Muğla-Kavaklıdere, İzmir-Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurt dışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesinde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli-Kofçaz kaymakamı olarak atandı. 2003-2005 yılları arasında Şirvan kaymakamlığı, 2005-2006 yılları arasında Karaman vali yardımcılığı, 2006-2009 yılları arasında Gürün kaymakamı olarak görev yaptı.





2009'da Türk İdareciler Derneği tarafından "Yılın Kaymakamı" seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'nü kazandı. Gördes ve Şarkışla kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü daire başkanlığına atandı. 1 Haziran 2016 tarihinde Sivas valisi olarak atandı. 27 Ekim 2018'de Gaziantep valiliği görevine atandı. 5 Haziran 2023 tarihinde, İstanbul valisi Ali Yerlikaya'nın iç işleri bakanlığına atanmasıyla boşalan İstanbul valiliğine getirildi.