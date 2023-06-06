ABD Bankası'ndan faiz Haziran'da yüzde 25'e çıkarılacak iddiası!

Mehmet Şimşek'in ekonominin başına geçmesinin ardından yabancı bankalardan peş peşe faiz ve enflasyon beklentisi açıklamaları gelmeye devam ediyor. ABD'nin yatırım bankacılığı devi JP Morgan'dan dudak uçuklatacak bir faiz tahmini geldi. JP Morgan, Merkez Bankası'nın, 22 Haziran'daki toplantıda faizi yüzde 8.5'ten yüzde 25'e yükseltebileceğini iddia etti.

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Ekonomi yönetiminin Mehmet Şimşek'e geçmesinin ardından yabancı kurumların politika faizine ilişkin sert artış beklentileri de birbirini izliyor. Önce SocGen'in ardından JPMorgan da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Haziran toplantısında iddialı bir faiz artışı geleceğini öngördü.

22 Haziran belki de daha önce yükseltir

ABD bankası JPMorgan tarafından Pazartesi günü yayımlanan notta TCMB'nin 22 Haziran'daki para politikası toplantısında veya "belki daha da erken bir tarihte" politika faizini yüzde 25'e yükseltebileceği belirtildi. JPMorgan ekonomistleri, müşterilerine gönderdikleri araştırma notunda şu ifadeler yer aldı:

Yıl sonunda faiz yüzde 30 olacak

"Politika faizinin 22 Haziran toplantısında veya belki de daha önce mevcut yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 25'e yükseltilmesi ve bununla birlikte ihtiyaç olması halinde daha küçük artışların yapılabileceğine işaret eden bir yönlendirme metni yayımlanması olasılıklar dahilinde. Yüzde 30 olan yıl sonu politika faizi tahminimizde değişikliğe gitmiyoruz."

SocGen de 6,5 puanlık artış bekliyor

Societe Generale de Türkiye ile ilgili yeni analizinde politika faizinin yüzde 15'e yükseltileceğini öngördü. Kurumun müşterilerine gönderdiği nota göre Societe General, politika faizinin 22 Haziran’da 650 baz puan artışla yüzde 15’e yükseltilmesini, ardından Temmuz ve Ağustos aylarında 500’er baz puan artırımlar gerçekleştirilmesini bekliyor.