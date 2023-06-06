Musa Avsever eşi Mesude Avsever kimdir? Genelkurmay Başkanı Musa Avsever eşi ne iş yapıyor?

Genelkurmay Başkanı belli oldu. Musa Avsever Genelkurmay Başkanı oldu. Bu gelişme sonrasında Musa Avsever'in hayatı merak edildi. Hain FETÖ'ye aman vermeyen Musa Avsever aslen Konyalı ve 65 yaşında. Mesude Avsever ile evli olan Musa Avsever'in iki tane çocuğu vardır. Peki Mesude Avsever kimdir?

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı belli oldu. Genelkurmay Başkanı Musa Avsever oldu. Musa Avsever'in hayatı bu sıcak gelişmeden sonra merak edildi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral olarak görev yapan yeni Genelkurmay Başkanı Musa Aysever aslen Konyalı ve 65 yaşında. Musa Avsever'in eşi ise Mesude Avsever'dir. Musa Aysever'in iki tane çocuğu vardır.

Musa Aysever'in eşi Mesude Avsever so olarak İstanbul Valiliği'nin Zafer Bayramı resepsiyonunda görüntülenmişti.

Genelkurmay Başkanı Musa Avsever kimdir?

1957 yılında Konya'da doğmuştur. 1978 yılında, Muhabere Subayı olarak Kara Harp Okulundan mezun olan Orgeneral Avsever, Muhabere Subay temel kursunu tamamlamayı müteakip, 1979-1982 yılları arasında 7'nci Kolordu Komutanlığında, 1982-1986 yılları arasında 8'inci Kolordu Komutanlığında, 1986-1988 yılları arasında Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Okul Komutanlığında, takım ve bölük komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2016 yılı yaş kararları ile 29 Temmuz 2016 tarihinden itibaren orgeneralliğe terfi eden Avsever; 2016-2021 yılları arasında 1'inci Ordu Komutanlığı görevini yürütmüştür.

Orgeneral Musa Avsever; 5 Ağustos 2021 tarihinde onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi.