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Hız sınırını aşan iş adamına 2 milyon 785 bin TL ceza kesildi

Hız sınırını aşan iş adamına 2 milyon 785 bin TL ceza kesildi

FİNLANDİYA'da hız sınırını aşan iş adamı Anders Wiklof'a 121 bin euro (yaklaşık 2 milyon 785 bin 492 TL) para cezası kesilerek, ehliyetine 10 gün süreyle el konuldu.

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Aracıyla hız sınırını aşan Finlandiyalı iş adamına dudak uçuklatan para cezası kesildi. Finlandiyalı iş adamı Anders Wiklof, 50 kilometre hız sınırı bulunan yolda arabasıyla 82 kilometre hızla gittiği için 121 bin euro para cezası kesilirken, ehliyetine de 10 gün süreyle el konuldu.

Wilkof, Finlandiyalı sürücülere hız yaptıkları için verilen para cezasına belki de bir sınır getirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu konuda gerçekten üzgünüm ve paranın her halükarda hazine aracılığıyla sağlık hizmetleri için kullanılmasını umuyorum" dedi.

Daha önceki yıllarda da hız sınırını aştığı için yüklü para cezalarına çarptırılan Wiklof’a 2013 yılında 95 bin euro, 2018’de ise yaklaşık 64 bin euro para cezası kesilmişti.

Hız cezasında rekor İsviçre'de

Finlandiya’da bu tarz cezalar suçlunun gelirine göre hesaplandığı için ortaya yüksek rakamlar çıkıyor. Finlandiya gibi aynı ceza hesaplamasını uygulayan İsviçre’de, 2010 yılında 37 yaşındaki İsveçli bir sürücüye Bern ile Lozan arasında 30 kilometre hız sınırı olan yolda 200 kilometre hızla gittiği için 1 milyon 110 bin euro para cezası kesilmişti.

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