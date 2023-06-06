Zonguldak'ta bisiklet süren yaşlı adam evine varamadı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde bisikletle evine giderken kalp krizi geçiren adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, ilçenin Nihat Kantarcı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalp hastalığı olduğu öğrenilen Ayvazlar köyünde yaşayan 61 yaşındaki Cavit Demirsoy, bisikletine binerek çarşıdan evine gitmek için ayrıldı. Caddede giderken kalp krizi geçirerek olduğu yere düştü.

Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cavit Demirsoy’a ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Cavit Demirsoy hayatını kaybetti. Cenazesi 6 Haziran Salı günü saat 11.30’da Pirahmetler Mahallesi’ndeki evinin önünde Kur’an-ı Kerim okunup kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedilecek.