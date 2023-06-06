Nasıl oluyor da hep Erdoğan kazanıyor Ahmet Hakan 9 madde ile açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm olumsuzlara rağmen her seçimi kazandı. Peki işin sırrı ne? Yazar Ahmet Hakan, Erdoğan'ın başarısını 9 madde ile anlattı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yıldır iktidarın başında. Her seçimi kazanarak cumhuriyet tarihine adını yazdırdı. 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerini de kazanan Erdoğan, 2028'e kadar devam edecek.

Erdoğan'ın başarısına dair Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan değerlendirmeler geldi.

Hakan, "Nasıl oluyor da hep Erdoğan kazanıyor... 9 maddede işin sırrı" başlıklı yazısında paylaştı:

1- ŞARTLARA GÖRE DEĞİŞİM

Şartlara göre değişmekten kaçınmıyor. Yenilenmesini biliyor. Yanlışta ısrar etmiyor. Değişim arzusuna kulak tıkamıyor.

2- EKİP KURMA USTASI

Partisinden, ekibinden sürekli yeni yıldızlar çıkarıyor. Çok iyi ekip kuruyor. Ekibini motive etme konusunda çok başarılı.

3- KAZANMAYA ODAKLI

Herhangi bir ilçede az oy alındıysa bunu büyük sorun haline getiriyor. “Nasıl olsa kazandık” demiyor. Kazanamadığı yerler için üzülüyor, sinirleniyor.

4- DURMUYOR, DURDURMUYOR

İşte bakın: Yeni bakanları, görevlerini teslim aldıktan hemen sonra işe başlamış durumdalar. Bodrum’a kaçmak, üç gün tatil yapmak falan yok.

5- SEÇMENİNİ MÜDAFAA EDİYOR

Kendisine oy verenlere yönelik aşağılamalar, küçümsemeler karşısında en sert tepkiyi gösteriyor. Bu konuda tavizsiz ve çok sert. Asla es geçmiyor bu konuyu.

6- İNANDIRICILIĞI ÖNEMSİYOR

Makam mevki pazarlığına yüz vermiyor. Oy gelecek diye “Suriyelileri hemen otobüslere doldurup göndereceğim” demiyor. Sözünde duruyor.

7- SEZGİLERİ ÇOK GÜÇLÜ

Rakibini küçümsemiyor ve tanıyor. Hiçbir seçimi “garanti” görmüyor. Her seçime “en riskli seçim” ön kabulünden yola çıkarak giriyor.

8- SONUÇLARDAN DERS ÇIKARIYOR

Seçim sonuçlarını iyi analiz ediyor. Başarısız kaldığı hususlarla yüzleşmesini biliyor. Oraların üzerine gitmekten kaçınmıyor. Bunu büyük mesele haline getiriyor.

9- HEMEN YENİ SEÇİM

Zafer kazandığı seçimin gecesi aklında sadece bir sonraki seçim oluyor. Yeni seçimin startını o gece veriyor. Yeni seçim için hemen çalışmaya başlıyor.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı