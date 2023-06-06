Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Mehmet Şimşek'in A takımında olacak

Mehmet Şimşek'in yeniden ekonominin başına geçmesi ile birlikte adını çok sık duyduğumuz Dahi Türk olarak nam salan Hafize Gaye Erkan merak konusu oldu. Merkez Bankası'nın başına geçmesi için Mehmet Şimşek'in görüştüğü Hafize Gaye Erkan'ın hayatı da çok merak edildi. Ekonomist ve mühendis olan Hafize Gaye Erkan 41 yaşında ve aslen Malatyalı. Batur Biçer ile evli olan Hafize Gaye Erkan'ın kariyeri başarılarla dolu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi duyurması ile yeniden ekonominin başına gelen Mehmet Şimşek, ilk iş olarak Hafize Gaye Erkan ile görüşmeye başladı. A takımını kurmaya başlayan Mehmet Şimşek Merkez Bankası'nın başına Hafize Gaye Erkan'ı getirmeye niyetli ve ikna etmek sıkı görüşmeler başladı. Dünya'nın Dahi Türk olarak tanıdığı Hafize Gaye Erkan 41 yaşında olmasına rağmen kariyeri ve başarıları ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Makine mühendisi bir baba, matematikçi bir annenin kızı olan Hafize Gaye Erkan aslen Malatyalı fakat İstanbul doğumlu. Boğaziçi mezunu olan Hafize Gaye Erkan, Çeşitli finans danışmanlığı şirketleri ve bir bankada üst düzey yöneticilik yaptı. Evli olan Hafize Gaye Erkan'ın eşi ise Batur Biçer'dir. Halen daha küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak yer alıyor.

Hafize Gaye Erkan kimdir, aslen nereli, eşi kimdir?

Hafize Gaye Erkan (d. 1982), Türk ekonomist ve mühendis. Makine mühendisi bir baba ve matematikçi bir annenin kızı.

Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmasının ardından eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti ve orada finans alanında çalışmaya başladı. Çeşitli finans danışmanlığı şirketleri ve bir bankada üst düzey yöneticilik yaptı. Bazı ekonomi dergileri tarafından dikkat çeken genç ekonomistler arasında gösterildi.Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden ikincilik ile mezun oldu ve üniversite sınavında derece yaparak 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne 26'ncı olarak girdi. Bölümünü birincilikle tamamladı ve ardından Princeton Üniversitesi'nden kabul edilerek yurt dışına taşındı.

Erkan’a aralarında Stanford, Princeton, Boston, Cornell, California'nın olduğu 9 üniversiteden burs teklifi geldi. Erkan, tercihini Princeton'dan yana kullandı. Böylece her yıl sadece 2 kişiye verilen 'Onursal doktora' bursu karşılığında Erkan, bir ev, ayda 3 bin 200 dolar cep harçlığı ve ABD Ulusal Bilim Vakfı'ndan araştırmaları için sınırsız bütçe imkânına sahip oldu.

Princeton'da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını gösterdi. Bu sayede ülkedeki "en genç finans profesörü" unvanını elde etmiş oldu. Daha sonra Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını daha tamamladı.

Sektöre Princeton'daki eğitimini tamamlamasının ardından, aldığı teklif üzerine 2005 yılında Goldman Sachs'da başladı. Burada yaklaşık 9 yıl çalıştı ve ardından o dönem yaşadığı problemler yüzünden devlet idaresine geçmiş bir banka olan First Republic Bank'da yönetici olarak çalışmaya başladı. Bankada başarılı bir kariyere imza attı ve bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde geniş rol oynadı. Bu sayede bankanın tepe yöneticilerinden biri konumuna geldi. Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.'da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı, halen daha küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak yer almaktadır.