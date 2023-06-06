BIST 5.434
DOLAR 21,51
EURO 23,14
ALTIN 1.356,40
HABER /  GÜNCEL

Hafize Gaye Erkan kiminle evli, eşi Batur Biçer kimdir, ne iş yapıyor?

Hafize Gaye Erkan kiminle evli, eşi Batur Biçer kimdir, ne iş yapıyor?

ABD’de 'Müthiş Türk kızı' olarak nam salan ve Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası'nın başına geçmesi için görüştüğü Hafize Gaye Erkan Türkiye'nin gündemi oldu, hayatı merak edildi. 41 yaşında olan Boğaziçi mezunu Hafize Gaye Erkan Batur Biçer ile evli. Üniversite yıllarında arkadaşlıkları aşka dönüşen Hafize Gaye Erkan'in eşi Batur Biçer Napier Park Global Capital'de Genel Müdürlük görevinde.

Abone ol

Merkez Bankası'nın başına geçmesi için Mehmet Şimşek'in görüştüğü Hafize Gaye Erkan'ın hayatı da çok merak edildi. Ekonomist ve mühendis olan Hafize Gaye Erkan 41 yaşında ve aslen Malatyalı. Batur Biçer ile evli olan Hafize Gaye Erkan'ın kariyeri başarılarla dolu. ABD'nin hakkında 'Müthiş Türk kızı' olarak konuştuğu Hafize Gaye Erkan Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Annesi matematikçi, babası mühendis olan Hafize Gaye Erkan Malataylı, İstanbul doğumlu. Hafize Gaye Erkan başarıları kadar özel hayatı ile de merak ediliyor. Batur Biçer ile evli olan Hafize Gaye Erkan eşi ile üniversite yıllarında tanışıyor. Boğaziçi'nde okurken tanışan çift mezun olduktan sonra evlenme kararı alıyor. Hafize Gaye Erkan'ın eşi Batur Biçer, 1997 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun olduktan sonra derece ile girdiği Boğaziçi Üniversitesi'nden de 2001'de mezun oldu. 

Hafize Gaye Erkan Evli mi? Eşi Batur Biçer Kimdir?

Hafize Gaye Erkan Batur Biçer'le evlidir. Hafize Gaye Erkan'ın eşi Batur Biçer'de kendisi gibi Endüstri Mühendisi ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu'dur. Batur Biçer, 1997 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun olduktan sonra derece ile girdiği Boğaziçi Üniversitesi'nden de 2001'de mezun olmuştur.

Batur Biçer ve Hafize Gaye Erkan'ın beraberliklerinin başlangıcı ise Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilik yıllarına dayanmaktadır. 2005 yılında ABD'de Princeton Üniversitesi'nde finans mühendisliği konusunda doktora yapan Bartu Biçer, Barclays Capital, Goldman Sachs ve Citigroup'da başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Bartu Biçer, günümüzde halen Napier Park Global Capital'de Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir.

ÖNCEKİ HABERLER
Belediye Başkanı çareyi Müge Anlı'da buldu, sosyal medya yıkıldı! 'Onları da bulabilir misin?'
Belediye Başkanı çareyi Müge Anlı'da buldu, sosyal medya yıkıldı! 'Onları da bulabilir misin?'
Yeni kabine ilk kez toplanıyor! Gözler Mehmet Şimşek'te! Asgari ücret, emekli ve memur maaş zamları...
Yeni kabine ilk kez toplanıyor! Gözler Mehmet Şimşek'te! Asgari ücret, emekli ve memur maaş zamları...
GKRY'de Türk kızı saldırıya uğradı! 2 Rum tutuklandı
GKRY'de Türk kızı saldırıya uğradı! 2 Rum tutuklandı
Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Mehmet Şimşek'in A takımında olacak
Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Mehmet Şimşek'in A takımında olacak
Nasıl oluyor da hep Erdoğan kazanıyor Ahmet Hakan 9 madde ile açıkladı
Nasıl oluyor da hep Erdoğan kazanıyor Ahmet Hakan 9 madde ile açıkladı
Borsa güne yatay seyirle başladı
Borsa güne yatay seyirle başladı
Zonguldak'ta bisiklet süren yaşlı adam evine varamadı
Zonguldak'ta bisiklet süren yaşlı adam evine varamadı
Evlenmeyi meslek haline getirmişti! Dolandırılanlar dikkat: Yargıtay'dan emsal karar!
Evlenmeyi meslek haline getirmişti! Dolandırılanlar dikkat: Yargıtay'dan emsal karar!
ABD Bankası'ndan faiz Haziran'da yüzde 25'e çıkarılacak iddiası!
ABD Bankası'ndan faiz Haziran'da yüzde 25'e çıkarılacak iddiası!
Musa Avsever eşi Mesude Avsever kimdir? Genelkurmay Başkanı Musa Avsever eşi ne iş yapıyor?
Musa Avsever eşi Mesude Avsever kimdir? Genelkurmay Başkanı Musa Avsever eşi ne iş yapıyor?
Prof. Dr. Ahmet Ercan o ili işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz
Prof. Dr. Ahmet Ercan o ili işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz
Musa Avsever kimdir, aslen nereli? Genelkurmay Başkan Musa Avsever meslek geçmişi, eğitimi
Musa Avsever kimdir, aslen nereli? Genelkurmay Başkan Musa Avsever meslek geçmişi, eğitimi