Hafize Gaye Erkan kiminle evli, eşi Batur Biçer kimdir, ne iş yapıyor?

ABD’de 'Müthiş Türk kızı' olarak nam salan ve Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası'nın başına geçmesi için görüştüğü Hafize Gaye Erkan Türkiye'nin gündemi oldu, hayatı merak edildi. 41 yaşında olan Boğaziçi mezunu Hafize Gaye Erkan Batur Biçer ile evli. Üniversite yıllarında arkadaşlıkları aşka dönüşen Hafize Gaye Erkan'in eşi Batur Biçer Napier Park Global Capital'de Genel Müdürlük görevinde.

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Merkez Bankası'nın başına geçmesi için Mehmet Şimşek'in görüştüğü Hafize Gaye Erkan'ın hayatı da çok merak edildi. Ekonomist ve mühendis olan Hafize Gaye Erkan 41 yaşında ve aslen Malatyalı. Batur Biçer ile evli olan Hafize Gaye Erkan'ın kariyeri başarılarla dolu. ABD'nin hakkında 'Müthiş Türk kızı' olarak konuştuğu Hafize Gaye Erkan Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Annesi matematikçi, babası mühendis olan Hafize Gaye Erkan Malataylı, İstanbul doğumlu. Hafize Gaye Erkan başarıları kadar özel hayatı ile de merak ediliyor. Batur Biçer ile evli olan Hafize Gaye Erkan eşi ile üniversite yıllarında tanışıyor. Boğaziçi'nde okurken tanışan çift mezun olduktan sonra evlenme kararı alıyor. Hafize Gaye Erkan'ın eşi Batur Biçer, 1997 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun olduktan sonra derece ile girdiği Boğaziçi Üniversitesi'nden de 2001'de mezun oldu.

Hafize Gaye Erkan Evli mi? Eşi Batur Biçer Kimdir?

Hafize Gaye Erkan Batur Biçer'le evlidir. Hafize Gaye Erkan'ın eşi Batur Biçer'de kendisi gibi Endüstri Mühendisi ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu'dur. Batur Biçer, 1997 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun olduktan sonra derece ile girdiği Boğaziçi Üniversitesi'nden de 2001'de mezun olmuştur.

Batur Biçer ve Hafize Gaye Erkan'ın beraberliklerinin başlangıcı ise Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilik yıllarına dayanmaktadır. 2005 yılında ABD'de Princeton Üniversitesi'nde finans mühendisliği konusunda doktora yapan Bartu Biçer, Barclays Capital, Goldman Sachs ve Citigroup'da başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Bartu Biçer, günümüzde halen Napier Park Global Capital'de Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir.