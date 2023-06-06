Kulis haber... Ekrem İmamoğlu 'hemen' kongre istiyor! Genel Başkanlığa aday olabilir...

CHP'de Kemal kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki köprüler atıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hemen kongre isterken, Kılıçdaroğlu direniyor. İsmail Saymaz, "İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olabilir" dedi.

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Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen "kurultay" görüşmesini yazdı. Saymaz, iki ismin pazar günü kahvaltıda buluştuğunu belirterek şunları yazdı:

"Bu görüşmede İmamoğlu, iktidar değişikliği için CHP'de bir değişime ihtiyaç olduğunu belirtti ve 'Ben değişime önderlik yapabilirim' dedi. İBB Başkanı, olağanüstü kurultayın Mart 2024'teki yerel seçim öncesinde yapılmasını ve genel başkanlık da dahil, bütün makamların değişebileceği demokratik bir sürecin başlatılmasını istedi. CHP'nin iç tartışmalarını bitirip yenilenerek, seçime gitmesini önerdi."

Kılıçdaroğlu: Yerel seçimden sonra...

Kılıçdaroğlu'nun ise kurultayın yerel seçim sonrasına bırakılmasını istediğini aktaran Saymaz, şöyle devam etti: "‘Baba-oğul' anlaşamadı. Kılıçdaroğlu, yeni MYK'sına İmamoğlu'na yakın hiçbir ismi almadı. Ya Faik Öztrak ve Bülent Kuşoğlu gibi kendisine sımsıkı bağlı olan ya da itiraz edemeyecek kadar genç isimlerden oluşan bir MYK kurdu. Konumunu sağlama almak için parti örgütlerini kendisine bağladı. Olağan kurultay sürecinin başlatılması halinde İmamoğlu'nun aday olacağını ve Kılıçdaroğlu'nun ise çekilmeyeceğini düşünüyorum."