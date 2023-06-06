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Fatih Portakal kulis bilgisini paylaştı: İşte hükümetin belirlediği asgari ücret...

Fatih Portakal kulis bilgisini paylaştı: İşte hükümetin belirlediği asgari ücret...

Asgari ücret, emekli ve memur zammıyla ilgili yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Son olarak gazeteci Fatih Portakal, dün akşamki programında yeni asgari ücret hakkında aldığı kulis bilgisini paylaştı, rakam verdi.

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Tüm gözler emekli ve memur zammına çevrilmişken asgari ücretliler de temmuz ayında yapılacak iyileştirmeyi bekliyor. 2023'ün başında yapılan zam sonrası asgari ücret 8 bin 506 liraya yükselmişti.

Gazeteci Fatih Portakal, dün akşamki programında yeni asgari ücret hakkında kulis bilgisini paylaştı.

Sözcü TV'de ana haberi sunan Portakal, hükümet kaynaklarından bilgi edindiğini yeni asgari ücretin 11.500 TL olacağını ifade etti.

Portakal, hükümet tarafından işverene de bir kolaylık sağlanacağını muhtemelen asgari ücretten vergi alınmayacağını aktardı.

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