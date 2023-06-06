Seçim bilen Hakan Bayrakçı'dan atamalara ilişkin çarpıcı değerlendirme: Birkaç kişi hariç...

14 Mayıs seçimlerini bilen kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlık ve bürokrat atamalarını analiz etti. Bayrakçı, "İlk kez merkeze merkez sağa gayet yakın görevlendirmeler yapıldı. " dedi.

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Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dönemindeki ikinci kabinesini açıkladı.

Bakanlık sayıları aynı kalırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışındaki tüm bakanlar değişti.

Önceki kabinede ağırlık merkezini oluşturan siyasiler yerlerini bürokratlara ve teknokratlara bıraktı. Bakanlıkların haricinde kamuya yapılan atamalar da dikkat çekti.

"Birkaç kişi hariç ağırlık merkez ve sağ"

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk olan kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, atamalara ilişkin ilginç değerlendirmelerde bulundu:

"İlgimi çeken bir nokta var. AK Parti için muhafazakar parti falan deniyor ya 21 yıldır. İlk kez merkeze merkez sağa gayet yakın görevlendirmeler yapıldı. Benim gözlemim bu. Mesela eski Adalet Partisi gibi Demokrat Parti gibi. Tarz olarak merkez sağ yaklaşımını gördüm bu sefer. Birkaç kişi hariç ağırlık merkez ve sağ. 6-7 yıldır gözlüyordum. İlk kez bu kadar somut olarak görevlendirmelerle teyit ve tescil edilmiş oldu. Atatürk'e sahip çıkılması süper hareketlerdi açıkçası siyasi açıdan."

Balkon konuşmasının yemin konuşmasına göre sert olmasının nedeni

Balkon konuşması ile yemin konuşması arasında neden farklı olduğuna ilişkin analizini paylaşan Bayrakçı, şunları söyledi:

"21 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz. 'Diktatör' gibi en ağır laflarla eleştiriliyorsunuz. Bunu serbestçe yapıyorlar. Sonra da demokrasi yok çığlıkları atıyorsunuz. Siz kendinizi yerine koyun. 21 yıldır ülkede üstelik seçimle iş başında. Babadan oğula geçmiyor. 17-18 seçimde ülkenin yarısı size oy veriyor. Buna karşılık size 'diktatör' diyorlar. İnsanın psikolojisi bozulur. O geceki psikoloji bütün bunlara tepki niteliği taşır. Başkası yerinde olsa daha ağır şeyler söyleyebilirdi, 'bana demediğiniz lafları bırakmadınız' diye. Ama öbürü cumhurbaşkanı olarak yüzde 100'ü kapsayan bir konuşma olacak."