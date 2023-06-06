BIST 5.415
DOLAR 21,50
EURO 23,16
ALTIN 1.356,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul’da Suriyeli organ şebekesi çökertildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul’da Suriyeli organ şebekesi çökertildi

İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda organ ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, organ ve doku ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmada özel bir hastanenin etik kuruluna organ nakli için gelen evrakları incelemeye aldı.

Organ nakli için başvuran ve kendilerini karı koca olarak tanıtan kişilerin verdiği evrakların sahte olduğunu belirleyen ekipler, böbrek alıcısı S.T.M.S'nin gerçek eşinin pasaportunun üzerine S.S.A'nın fotoğrafının yapıştırıldığını tespit etti.

Çalışmaların devamında yabancı uyruklu M.Y, Ş.D. ve yabancı uyruklu Türk vatandaşı M.D'nin sahte pasaportla nakli organize ettiklerini ve aracılık edip nakil işlemlerinde de yardım ettiklerini saptayan ekipler, alıcının organizatörlerle tüm nakil işlemleri için 50 bin dolar karşılığında anlaştığı, donöre ise nakil sonrası 12 bin dolar verileceğini ortaya çıkardı.

İncelemelerde M.D'nin nakil için başvuru yapılan hastanenin çalışanı olduğu ve uluslararası hasta departmanında çalıştığı tespit edildi.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda böbrek nakli bekleyen S.T.M.S, gerçek eşi E.A.S.S, arkadaşı M.O.A, donör S.S.A ile nakli organize eden M.Y, Ş.D. ve M.D. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, Ş.D. ve M.D tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
6 yaşındaki gelin skandalı davasında flaş gelişme! Baba Yusuf Ziya Gümüşel, savcıyı ve psikoloğu şikayet etmiş
Foto Galeri 6 yaşındaki gelin skandalı davasında flaş gelişme! Baba Yusuf Ziya Gümüşel, savcıyı ve psikoloğu şikayet etmiş Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gerekçeli karar açıklandı! Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden detay: İçin rahat olsun ben onları öldürttüm
Gerekçeli karar açıklandı! Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden detay: İçin rahat olsun ben onları öldürttüm
MSB duyurdu! Hudut kartalları iş başında: 6'sı FETÖ'cü 29 kişi yakalandı!
MSB duyurdu! Hudut kartalları iş başında: 6'sı FETÖ'cü 29 kişi yakalandı!
Seçim bilen Hakan Bayrakçı'dan atamalara ilişkin çarpıcı değerlendirme: Birkaç kişi hariç...
Seçim bilen Hakan Bayrakçı'dan atamalara ilişkin çarpıcı değerlendirme: Birkaç kişi hariç...
Kanlar içerisindeydi! Jandarma karakol komutanı ölü bulundu
Kanlar içerisindeydi! Jandarma karakol komutanı ölü bulundu
Haziran ayı enflasyonu planlanan tarihte açıklanmayacak! TÜİK duyurdu
Haziran ayı enflasyonu planlanan tarihte açıklanmayacak! TÜİK duyurdu
Fatih Portakal kulis bilgisini paylaştı: İşte hükümetin belirlediği asgari ücret...
Fatih Portakal kulis bilgisini paylaştı: İşte hükümetin belirlediği asgari ücret...
Motorine kallavi zam! Gece yarısı olmadan depoları doldurun benzine zam yolda
Motorine kallavi zam! Gece yarısı olmadan depoları doldurun benzine zam yolda
Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı
Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı
Fenerbahçe'de Ali Koç hüsranı! 5 yılda tek kupa yok borç üçe katlandı
Fenerbahçe'de Ali Koç hüsranı! 5 yılda tek kupa yok borç üçe katlandı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun köpeği bile onu görse heyecanlanmaz! Fatih Altaylı yerin dibine soktu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun köpeği bile onu görse heyecanlanmaz! Fatih Altaylı yerin dibine soktu
Altında tarihi zirve! Neler oluyor gram altın 1350 lirayı aştı İslam Memiş tarihi de söyledi 1420 lirayı aşacak
Altında tarihi zirve! Neler oluyor gram altın 1350 lirayı aştı İslam Memiş tarihi de söyledi 1420 lirayı aşacak
Kulis haber... Ekrem İmamoğlu 'hemen' kongre istiyor! Genel Başkanlığa aday olabilir...
Kulis haber... Ekrem İmamoğlu 'hemen' kongre istiyor! Genel Başkanlığa aday olabilir...