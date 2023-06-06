6 yaşındaki gelin skandalı davasında flaş gelişme! Baba Yusuf Ziya Gümüşel, savcıyı ve psikoloğu şikayet etmiş
6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi, müridi Kadir İstekli ile evlendirdiği gerekçesiyle yargılanan Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızının ifadesini alan savcı ve psikolog hakkında yönlendirme iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame kamuoyuna yansıyınca tepkilere yol açmıştı. Şimdilerde 25 yaşında ve Kadir İstekli’den 2 çocuğu olan H.K.G’nin ifadesiyle açılan davanın iddianamesine göre; Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile eşi Fatıma Gümüşel, kızları H.K.G. 6 yaşındayken 29 yaşındaki müritleri Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiler.
“CİNSEL İSTİSMARI OYUN GİBİ GÖSTERDİ”
Habertürk'ün haberine göre; H.K.G. ifadesinde, Kadir İstekli tarafından sistematik bir şekilde cinsel istismara uğradığını yıllar sonra idrak ettiğini söyledi. İddiasına göre İstekli, tüm yaşadıklarını küçük bir çocuk olduğu için kendisine oyun gibi göstermişti. H.K.G., dava dosyasına Kadir İstekli’nin yaşananları adeta kabul ettiği ses kayıtlarını ve düğün fotoğraflarını delil olarak sundu.
AİLESİ TARAFINDAN YALANLANMIŞTI
Ancak Gümüşel ailesi ve diğer çocukları H.K.G.’nin yalan söylediğini ileri sürdü. Fotoğrafların düğünde değil, H.K.G.’nin hafız olduğu dönemde çekildiğini, Gümüşel Ailesi'nin diğer kızlarında da aynı fotoğraflarının olduğunu iddia etti.
ANNE VE BABA İÇİN 22.5 YIL HAPİS İSTENDİ
Baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Kadir İstekli’nin ise 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve 'cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi talep edildi.