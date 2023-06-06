6 yaşındaki gelin skandalı davasında flaş gelişme! Baba Yusuf Ziya Gümüşel, savcıyı ve psikoloğu şikayet etmiş

“CİNSEL İSTİSMARI OYUN GİBİ GÖSTERDİ”

Habertürk'ün haberine göre; H.K.G. ifadesinde, Kadir İstekli tarafından sistematik bir şekilde cinsel istismara uğradığını yıllar sonra idrak ettiğini söyledi. İddiasına göre İstekli, tüm yaşadıklarını küçük bir çocuk olduğu için kendisine oyun gibi göstermişti. H.K.G., dava dosyasına Kadir İstekli’nin yaşananları adeta kabul ettiği ses kayıtlarını ve düğün fotoğraflarını delil olarak sundu.