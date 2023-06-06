Binbaşı, MİT'e 'darbe olacak' ihbarı yaptı! 13 Mayıs gecesi TSK ve MİT'te alarm verildi

YENİ Şafak gazetesinin haberine göre, TSK ve MİT’te, 13 Mayıs’ta yani 14 Mayıs seçimlerinden 1 gün önce 15 Temmuz gecesine benzer hareketlilik yaşandığı ortaya çıktı. 13 Mayıs günü saat 13.00’te Çanakkale’deki MİT ofisine giden Binbaşı S.T., 15 Temmuz gibi bir darbe hazırlığı olduğunu ihbar etti. Tüm kışlalarda alarm durumuna geçildi. Ancak ifadesi alınan S.T’nin yalan söylediği anlaşılınca rahat bir nefes alındı.

Abone ol

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 14 Mayıs’taki seçimlerden 1 gün önce, 15 Temmuz benzeri bir gerilim ve hareketlilik yaşadığı ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın haberine göre, 13 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00 sularında Çanakkale’deki MİT Bölge Müdürlüğü’ne giden Deniz Binbaşı S.T., Türkiye’nin, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine benzer bir kalkışmayla karşı karşıya olduğu ihbarında bulundu.

Kışlalara girişler kısıtlandı

Daha önce 15 Temmuz tecrübesi yaşandığı için ihbar çok ciddiye alındı. Hem MİT hem Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı alarma geçti. Cumhurbaşkanlığı bilgilendirildi. Bütün kışlalar ve üsler tek tek arandı, olağan dışı bir durum olup olmadığı soruldu. Kışlalara girişler kısıtlandı.

Darbeci olarak Tuğamiral' suçladı

İhbarcı Binbaşı S.T. darbe olabileceği iddiasında bulunurken Tuğamiral T.E.’yi işaret etmişti. Kışlalar tek tek kontrol edilirken bir taraftan da ihbarcı S.T.’nin ve Tuğamiral T.E.’nin durumu araştırılıyordu. Ancak uzmanlarca ifadesi alınan S.T.’nin yalan söylediği kısa sürede anlaşıldı ve ruh sağlığıyla ilgili şüpheler oluştu.

Tedbirler 28 Mayıs'a kadar sürdü

MİT ve TSK rahat bir nefes aldı. Buna rağmen askeri üslerde ve birliklerde tedbirler 28 Mayıs’a kadar, yani Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci tur oylamasına kadar devam etti. Mesai ve nöbet durumları tekrar gözden geçirildi. Kışlalara girişteki kısıtlamalar da sürdü.