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Erden Timur harekete geçiyor: Galatasaray'ın kaleci planı belli oldu! Listede 3 Türk isim var...

Erden Timur harekete geçiyor: Galatasaray'ın kaleci planı belli oldu! Listede 3 Türk isim var...

Şampiyon Galatasaray, gelecek sezonun planlaması üzerinde çalışıyor. Kaleci rotasyonunu Türk bir isimle güçlendirmek isteyen Sarı-kırmızılılar'ın listesinde 3 isim var. Öte yandan yaptığı flaş transferlerle tüm dikkatleri üzerine çeken Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un harekete geçmesi bekliyor.

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Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, mevcut yabancı kuralının gelecek sezon da uygulanacak olması nedeniyle Türk oyuncu rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda kaleci takviyesi öncelikli durumda.

Yönetim, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a teklif yapmayı planlıyor ancak Karadeniz ekibi kaptanını satmak istemiyor.

NTV SPOR'un haberine göre; Gündemdeki bir diğer isim, ligin ikinci yarısını Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren Günay Güvenç. Bonservisi Gaziantep'te bulunan 31 yaşındaki kaleci için kulübüyle görüşülecek.

Sarı-kırmızılılar, Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de forma giyen Doğan Alemdar için de nabız yoklayacak. 20 yaşındaki futbolcu, sezon başında da gündeme gelmiş ancak Fransız ekibi transfere sıcak bakmamıştı.

Muslera sözleşmesinin son yılına giriyor

Galatasaray'da 12 yıldır kaleyi koruyan 36 yaşındaki Fernando Muslera'nın 1 yıllık sözleşmesi kaldı, yedek kaleci Okan Kocuk'un kontratı ise sona erdi.

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