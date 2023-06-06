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Sigara fiyatları zamlı Winston slender kaç para oldu 6 Haziran fiyatı

Sigara fiyatları zamlı Winston slender kaç para oldu 6 Haziran fiyatı

Sosyal medyada yayılan bir iddia günün konusu oldu. Sigara fiyatlarına 5 lira zam yapıldığı iddiası sonrasında zamlı sigara fiyatları merak edidi. Peki Winston slender sigara fiyatı kaç para oldu? İşte 6 Haziran zamlı sigara fiyatları

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Sigara fiyatlarına 2023 yılında bir zam daha geldi. 6 Haziran'dan itibaren sigara fiyatlarında 5 liralık artışla güncelleme yapıldı. Yapılan son sigara zammı ile birlikte en düşük sigara fiyatı 37 lira oldu. Tütün mamüllerine yaşanan fiyat artışından sonra yeni sigara fiyatları merak edildi. Peki Winston slender kaç para oldu. 6 Haziran Winston Slender fiyatı...

Yapılan son zamla birlikte winston slender sigarası 38 lira oldu. 

Sigaradan Kaynaklı Oluşan Cilt Zararları Nasıl Azaltılır?

Sigaradan dolayı oluşan cilt kusurlarınızı azaltmanın en iyi yolu tabii ki de sigarayı bırakmak. Sigarayı bıraktıktan kısa bir süre sonra siz hiçbir şey yapmasanız bile cildinizin sağlıklı yenilenmesi ve iyileşmesi hızlanacak, tekrar bozacak bir durum olmadığından daha sağlıklı olacak. Fakat yine de sigarayı bıraktıktan sonra güzel bir cilt rutini oluşturmak en iyi çözüm.

Sigara cildi kurutmasına neden olduğu için, cildine düzenli olarak nemlendirici uygulamanız önemli. Ayrıca cildinizin daha sağlıklı olması için öncelikle E, A ve C vitaminlerini içeren besinleri daha fazla almayı deneyebilirsiniz. Sigarayı bıraksanız da bırakmasanız da cildinizi düzenli olarak nemlendirin ve temizleyin. Ayrıca, yaşlanma karşıtı ürünleri ve güneş koruyucuları kullanın.

Dermatologlar ve estetisyenler, sigaradan dolayı oluşan cilt bozukluklarının düzeltilmesine yardımcı olabilecek estetik uygulamalar yapabilir. Ancak bu uygulamaların sonuçları geçici olabilir ve tekrar tekrar yapılması gerekebilir.

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