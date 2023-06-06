BIST 5.357
DOLAR 21,52
EURO 23,16
ALTIN 1.357,54
HABER /  DÜNYA

İsrail Dışişleri Bakanı, yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı tebrik etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail Dışişleri Bakanı, yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı tebrik etti

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

Abone ol

 İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Dışişleri Bakanı Fidan'ın yeni görevi dolayısıyla Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Cohen, “Sayın Bakan Fidan, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı olarak atanmanızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Çağımızın zorluklarıyla yüzleşmek için önümüzde çok şey var. Ülkelerimiz ve bölgemiz yararına ilişkilerimizi birlikte daha da geliştireceğimize eminim.” ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sigara fiyatları zamlı Winston slender kaç para oldu 6 Haziran fiyatı
Sigara fiyatları zamlı Winston slender kaç para oldu 6 Haziran fiyatı
22 bin parça tarihi eser! Hepsi Mardin'de bir evde ele geçirildi
22 bin parça tarihi eser! Hepsi Mardin'de bir evde ele geçirildi
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
MI6 Başkanı'ndan MİT Başkanı Kalın'a tebrik mesajı! Bu kez doğru hesabı etiketledi...
MI6 Başkanı'ndan MİT Başkanı Kalın'a tebrik mesajı! Bu kez doğru hesabı etiketledi...
Haluk Görgün kimdir, aslen nereli? Haluk Görgün eğitimi ve ailesi, eşi kimdir?
Haluk Görgün kimdir, aslen nereli? Haluk Görgün eğitimi ve ailesi, eşi kimdir?
Ankara'da korkutan yangın! Mobilya fabrikasını alevler sardı 4 kişi dumandan etkilendi
Ankara'da korkutan yangın! Mobilya fabrikasını alevler sardı 4 kişi dumandan etkilendi
Binbaşı, MİT'e 'darbe olacak' ihbarı yaptı! 13 Mayıs gecesi TSK ve MİT'te alarm verildi
Binbaşı, MİT'e 'darbe olacak' ihbarı yaptı! 13 Mayıs gecesi TSK ve MİT'te alarm verildi
Erden Timur harekete geçiyor: Galatasaray'ın kaleci planı belli oldu! Listede 3 Türk isim var...
Erden Timur harekete geçiyor: Galatasaray'ın kaleci planı belli oldu! Listede 3 Türk isim var...
İstanbul’da Suriyeli organ şebekesi çökertildi
İstanbul’da Suriyeli organ şebekesi çökertildi
Gerekçeli karar açıklandı! Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden detay: İçin rahat olsun ben onları öldürttüm
Gerekçeli karar açıklandı! Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden detay: İçin rahat olsun ben onları öldürttüm
MSB duyurdu! Hudut kartalları iş başında: 6'sı FETÖ'cü 29 kişi yakalandı!
MSB duyurdu! Hudut kartalları iş başında: 6'sı FETÖ'cü 29 kişi yakalandı!