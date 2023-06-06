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MI6 Başkanı'ndan MİT Başkanı Kalın'a tebrik mesajı! Bu kez doğru hesabı etiketledi...

MI6 Başkanı'ndan MİT Başkanı Kalın'a tebrik mesajı! Bu kez doğru hesabı etiketledi...

İngiliz dış istihbarat teşkilatı MI6 Başkanı Richard Moore, MİT Başkanı olan İbrahim Kalın'ı etiketleyerek yayımladığı mesajda Kalın'ı tebrik etti ve 'Eski dostum İbrahim Kalın'ı MİT Başkanlığı'na atanmasından dolayı tebrik ediyorum.' dedi. Moore, önceki gün Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Hakan Fidan için yayımladığı mesajında parodi bir hesabı etiketleyerek Fidan'ı tebrik etmişti. İşte detaylar...

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Moore, Twitter hesabından, "Eski dostum İbrahim Kalın'ı MİT Başkanlığı'na atanmasından dolayı tebrik ediyor, birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hayırlı olsun" paylaşımı yaptı.

Paylaşımına Kalın'ı da etiketleyen Moore, daha önce Hakan Fidan'ı Dışişleri Bakanı olduğu için tebrik ettiği paylaşımında Fidan adına açılan sahte bir hesabı etiketlemesine işaret ederek, "Bunun parodi bir Twitter hesabı olmadığına inanarak" notunu düştü.

Moore, Twitter'dan yaptığı Türkçe paylaşımda Hakan Fidan'ı tebrik ederek, "Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!" ifadelerini kullanmıştı.

Tebrik mesajına sehven Hakan Fidan ismiyle açılmış bir hesabı ekleyen Moore, yaptığı bir sonraki paylaşımda, "Hay aksi, bu utanç verici! Ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!" ifadesine yer vermişti.

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