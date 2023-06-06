Sigara fiyatlı yeni Winston Dark Blue kaç para oldu, zamlı fiyatı

Sosyal medyada yayılan bir iddia günün konusu oldu. Sigara fiyatlarına 5 lira zam yapıldığı iddiası sonrasında zamlı sigara fiyatları merak edidi. Peki Winston Dark Blue sigara fiyatı kaç para oldu? İşte 6 Haziran zamlı sigara fiyatları

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Sigara fiyatlarına 2023 yılında bir zam daha geldi. 6 Haziran'dan itibaren sigara fiyatlarında 5 liralık artışla güncelleme yapıldı. Yapılan son sigara zammı ile birlikte en düşük sigara fiyatı 37 lira oldu. Tütün mamüllerine yaşanan fiyat artışından sonra yeni sigara fiyatları merak edildi. Peki Winston Dark Blue kaç para oldu. 6 Haziran Winston Dark Blue fiyatı...

Yapılan son zamla birlikte Winston Dark Blue sigarası 38 lira oldu.

Cildinizdeki Sorunun Sigaradan Kaynaklanıp Kaynaklanmadığını Nasıl Anlarsınız?

Sigara her ne kadar cilde zarar veren en önemli etmenlerden de olsa her cilt sorunu sigaradan kaynaklanmıyor olabilir. Sorunun kaynağını bulmak çözümünüzü hızlandıracağından ilk olarak sorunun sigaradan olup olmadığını anlamalısınız. İlk olarak sigara içme hikayenizi ve cildinizdeki sorunun ortaya çıkmasına yakın bir zaman diliminde sigara içme hızınızı dikkatlice inceleyin. Eğer sigarayı daha fazla ya da ilk kez içtiğiniz bir dönemde cilt sorunlarınız oluştuysa sorun sigaradan kaynaklanıyordur.

Cildinizdeki sorunlar başka bir faktör örneğin; stres, cildinize uyguladığınız ürünler, alerjiler veya güneş hasarı gibi, tarafından da oluşabilir. Bu nedenle yakın zamanda sigara dışında cilt sağlığınızı bozacak neler yaşadığınıza bakın. Uyku düzeni ve yeme düzenindeki değişimler ya da hava değişimleri de cilt sorunlarına yol açabilir.

Eğer cildinizdeki sorun sigaradan kaynaklanıyorsa, sigarayı bırakmanın yanı sıra cildinize uygun nemlendirici ve yaşlanma karşıtı bakı ürünleri kullanmanız ve düzenli bir cildine bakım rutini kurmanız cildinizdeki sorunların azalmasına yardımcı olabilir. Ancak, cildinizdeki sorunlar başka bir nedenle kaynaklanıyorsa, doğru tanıyı koyabilmek ve doğru tedaviyi uygulayabilmek için dermatoloğunuzla görüşmeniz gerekli.