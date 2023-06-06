Levent Gültekin'in 'CHP Alevi olursa' yazısı istifa getirdi

Diken yazarı Levent Gültekin'in 5 Haziran'da köşesinde yayımladığı "CHP Alevi olursa" başlıklı yazısı tartışma başlattı. Aynı gazetede yazan Dağhan Irak, Gültekin için "mezhepçi fanatik" ifadesini kullanarak yazılarına son verdi.

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Levent Gültekin, dün Diken'deki köşesinde "CHP Alevi olursa" başlığıyla bir yazı kaleme aldı.

Gültekin yazısında, "CHP Alevi partisine dönüştükçe, yani o gençlerin yaşadığına benzer olaylar yaşandıkça, giderek oy kaybeder ve nihayetinde belediyeleri de kaybedecek bir aşamaya gelir." dedi.

"Hem onlara hem Türkiye'ye zarar vereceği kanaatindeyim"

Gültekin, "Tekrar edeyim: Alevi vatandaşlarımızın yoğunlukla oy verdiği bir partinin yönetiminde etkin bir şekilde söz sahibi olmak istemesini gayet anlaşılır ve haklı buluyorum. Ama bu yöntemin hem onlara hem de Türkiye’ye zarar vereceği kanaatindeyim" görüşünü aktardı.

Gültekin yazısının sonunda da, "Siyasetteki sorunun çözümü için toplumun her kesiminden insanların olduğu, gençlerin ve kadınların ağırlıkta olduğu, gerçekten, eşitlikçi, özgürlükçü yeni bir parti kurulması gerekiyor. Yoksa CHP’deki Alevi tartışması ve bunun yaratacağı ayrışmanın zararını bütün bir ülke olarak hepimiz göreceğiz. Diğer taraftan göreve başlama töreninde, “Gelin canlar bir olalım” diyerek birlik çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu birlik çağrısını lafta bırakmayıp Alevilere uygulanan ayrımcılığı fili olarak ortadan kaldırarak göstermesini umuyorum. Türkiye’nin iç huzuru, selameti, toplumsal barışı için bu haksızlığın, hukuksuzluğun giderilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Mezhepçi fanatik"

Diken yazarı Dağhan Irak, Levent Gültekin'in dün kaleme aldığı "CHP Alevi partisi olursa..." başlıklı yazısına tepki göstererek istifa ettiğini şu ifadelerle duyurdu:

"Diken'in artık bu mezhepçi fanatiğin tehlikeli zırvalarına platform sağlamaktan vazgeçmesi gerektiğini düşünüyorum."

Levent Gültekin'den Dağhan Irak'a yanıt: Bu yazımdan mezhepçilik çıkarmak kötü niyet

Levent Gültekin ise Dağhan Irak'ın 'mezhepçi' suçlamasına isim vermeden yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

"Bu yazımdan, ayrımcılık, mezhepçilik, nefret çıkaranların tek bir kaynağı var kötü niyet. Baştan sona Alevi toplum kesimine yapılan haksızlıkları anlattığım bir yazıdan Alevi düşmanlığı çıkarmak… ne diyeyim ki…"